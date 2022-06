Suerte en Ibiza: «Me costó dormir tras saber que había tocado el cupón»

«Tienes que coger el cupón e irte al banco a cobrar», esto es lo que les aconsejó ayer el vendedor de la ONCE que el jueves repartió un premio en Ibiza, José Pedro García Juberías, a los clientes que le habían comprado cupones con el número 96805. El veterano vendedor llevó la suerte a Sant Josep con el Cupón Diario de la ONCE y repartió 350.000 euros, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. La serie premiada, que no ha vendido García, ha sido la 037.

En diciembre hará 23 años que José Pedro García reparte cupones y esta es la tercera vez que da un premio. «Me ha hecho mucha ilusión, anoche [por el jueves] me costó hasta dormir y todo», declaró emocionado ayer a Diario de Ibiza. El vendedor ya tenía localizados a los ganadores, ya que siempre hace la ruta por el aeropuerto y el bar Ara Anam de Sant Jordi: «Más que clientes, son amigos», afirmó exultante después de conocer que había sido el portador de la suerte. El cupón de la ONCE del 16 de junio estaba dedicado a la hostelería, para destacar la vuelta a la normalidad en el este sector tras dos años de pandemia. Este pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Según informó la ONCE en un comunicado, además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, también existe la posibilidad de ganar 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras. Lo mismo pasa para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.