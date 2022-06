Taxistas reclaman al Consell de Ibiza que revise las últimas 150 licencias de VTC otorgadas

Los taxistas no arrojan la toalla y tratan de revocar parte de las autorizaciones de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) que el Consell de Ibiza ha otorgado por mandato judicial. La Agrupación Empresarial de Autotaxi de Baleares, adscrita a la CAEB, ha solicitado por escrito a la institución insular que compruebe si la empresa Transit Express, que hace poco más de un mes obtuvo, con 150 licencias de VTC, el mayor paquete concedido hasta ahora, todavía cumple los requisitos que establece la normativa. En concreto, pide que se verifique si esta empresa aún dispone de los vehículos adscritos para obtener dichos permisos.

La petición se basa en que la mayoría de las empresas que están obteniendo licencias de VTC como resultado del vacío legal que hubo entre la modificación de la ley de Ordenación de Transportes Terrestres, en 2009, y la aprobación, seis años después, del reglamento que habilitaba a las comunidades autónomas a fijar cupos, contratan vehículos de compañías de rent a car para tramitar la autorización. Una vez obtenido el permiso, muchas empresas optan por venderlo a terceros en lugar de explotarlo.

La asociación balear de taxistas de la CAEB recuerda que la ley de Ordenación de los Transportes Terrestres especifica que cuando la Administración constate el incumplimiento de alguna de las condiciones exigidas, «suspenderá la autorización, comunicándoselo a su titular, hasta que este subsane dicho incumplimiento». Una de las condiciones es la de disponer de uno o más vehículos matriculados en España.

También destaca que el reglamento de la ley citada prevé que la Administración, en este caso el Consell, puede, «en todo momento, comprobar el cumplimiento adecuado de los requisitos... recabando a la empresa titular de las autorizaciones la documentación acreditativa que estime pertinente». Con base a esta normativa, esta asociación balear de taxistas requiere al Consell que compruebe si Transit Express dispone de los vehículos con los que obtuvo las 150 licencias de VTC.

Tal como publicó recientemente este diario, algunas, pocas, de las autorizaciones de VTC de Transit Express han sido vendidas y el resto de momento no están operativas.

El director insular de Transportes del Consell, Roberto Algaba, explica que la solicitud de la asociación de taxistas de la CAEB es una cuestión de «interpretación jurídica» a la que responderán los técnicos. Reconoce que el uso de vehículos de rent a car para obtener licencias de VTC es una práctica generalizada en «todas las comunidades autónomas».

La Federación Independiente del Taxi de Balears también ha presentado alegaciones en contra de las licencias de VTC concedidas por el Consell con diversos argumentos, entre ellos, precisamente, el que no se pueden otorgar a vehículos de rent a car. «La normativa indica que se ha de presentar un vehículo, no dice que debas ser el titular», apunta Algaba, que insiste en que se trata de «una cuestión jurídica, de interpretación de la norma». «La norma no dice que debas tener el vehículo sí o sí después», añade Algaba, en referencia, además, a que algunas empresas se ven obligadas a ampliar el contrato de alquiler de los vehículos por la tardanza de la Administración en la tramitación de las autorizaciones.

No obligados a dar servicio

También recuerda el director insular de Transportes que, a diferencia del sector del taxi, la empresa o el particular que obtiene una licencia de VTC no tiene la obligación de prestar el servicio de inmediato y, además, puede cambiar el vehículo que presentó para conseguir el permiso. Hay que comunicarlo, eso sí, al Consell para que quede registrado.

Con la concesión del último paquete de 150 licencias, el número de VTC autorizadas en Eivissa se ha multiplicado por cinco, al pasar de los 50 permisos existentes desde 2014 (el cupo que fijó entonces el Govern: una licencia por cada 6,5 de taxis) a 260. Pero quedan más por conceder si se tiene en cuenta que diversas sentencias ya han confirmado la obligación del Consell de tramitar hasta 526 licencias (incluidas las 210 ya concedidas).

Los taxistas de Eivissa consideran que el fuerte y drástico incremento de esta oferta es una amenaza para su actividad a pesar de que la normativa balear obliga a que los servicios de VTC se contraten con un mínimo de 30 minutos de antelación.