Cazado drogado al volante en Ibiza

Un conductor con evidentes síntomas de haber consumido drogas y alcohol fue cazado mientras conducía por la Policía Local de Sant Josep el pasado día 31 de mayo, según una publicación compartida por el cuerpo policial a través de sus redes sociales. Además, incluían un video en el que se podía comprobar la incapacidad del individuo para mantenerse en pie y las dificultades que tenía para ponerse la camiseta mientras dos agentes le realizaban la prueba de alcoholemia.

Los datos nos dicen que vivimos en un municipio tranquilo en materia de siniestralidad vial, aunque los accidentes... Posted by Policía Local de Sant Josep on Tuesday, June 14, 2022

En la publicación, la Policía de Sant Josep se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiesen pillado al hombre mientras conducía en ese estado: «La tendencia en materia de accidentes en el municipio es descendente y esperamos que así siga. No obstante, a veces nos encontramos a conductores como el del video, que no entienden la incompatibilidad entre alcohol/drogas y conducción. El protagonista fue puesto a disposición judicial por un presunto delito de conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas. Él fue todo lo correcto y colaborador que su mermada condición le permitía, pero ¿qué hubiera podido pasar si en lugar de quedarse bloqueado justo antes de acceder a la carretera de Sant Josep este conductor hubiera seguido circulando?», concluía.