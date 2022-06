‘Influencers’, la antipromoción

u Arroces en los que casi había más gambas rojas que granos de arroz. Travesías en yate en una versión de lujo de los denostados party boats. Champán (de Moët Chandon para arriba) non stop. Hoteles de cinco estrellas. Con coche en la puerta. Reservados VIP en la discoteca. Un mercadillo Adlib sólo para ellos. Asientos personalizados en el avión. Visitas a Dior. Cenas exclusivas. Y todo gratis. Por el hialuronizado morro. Tres días a todo tren en Ibiza en plena temporada. Ostentación. Obscenidad. En el nombre de Ibiza. Con la excusa de un premio. ¿A quién le pareció una buena idea? Le pareció brillante a quien ha sacado rédito de ello. Y no es Ibiza. Ni la moda Adlib. Ni la oferta gastronómica de la isla. Alguien más se ha forrado, con dinero o con contactos. Ibiza, llena, no necesitaba este evento que, para lo único que ha servido es para convertir a la isla en un chiste fácil. Los International Influencers Awards pasarán a la historia como el evento en el que personas que suman más de 150 millones de seguidores no lograron recaudar más que 50 euros en 48 horas y en el que los influencers denunciaron un grave problema: el McDonald’s cierra de noche. Después de cenar en un exclusivo local, se quedaron con hambre. ¡Pobrecitos! (Modo ironía on). El exclusivo escaparate ha resultado, al final, el aparador de un todo a un euro que no se merece ni un céntimo público.