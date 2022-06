El retraso en un vuelo deja sin viaje de estudios a un grupo del colegio de Jesús

Un retraso en el vuelo que les tenía que llevar de Ibiza a Palma, para tomar allí otro con destino a León, dejó ayer sin viaje de estudios a un grupo de sexto de Primaria del colegio de Jesús. Según explicó la directora del centro, Esperança Ribas, los 23 niños de entre 11 y 12 años y los dos profesores que les acompañan, tenían que tomar el vuelo de Iberia de Ibiza a Palma a las 17.10, y una vez en Mallorca coger otro de la misma compañía a León a las 18.35 horas.

«El primer vuelo ha ido acumulando retrasos hasta que ya era imposible llegar al segundo. Hemos pedido a la compañía que nos esperaran, pero nos han dicho que no nos lo podían garantizar, así que hemos decidido quedarnos en Ibiza para no quedarnos tirados en Palma», contó Ribas. Tampoco les dieron la opción de retrasar el viaje un día, ya que hoy no hay programado ningún vuelo entre Palma y León.

Los chavales iban a estar hasta el jueves en un campamento con actividades lúdicas en León. «Es una pena y todos los niños están muy tristes, pero no podíamos arriesgarnos a viajar hasta Palma para nada», señaló la directora.