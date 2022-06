Antonio Colinas: «‘Tratados de armonía’ es un libro sanador»

Si Antonio Colinas (La Bañeza, 1946) tuviera que recomendar uno de sus libros a los que no conocen su trabajo tiene claro que escogería ‘Tratados de armonía’, la obra que publicó el pasado mes de mayo con Siruela. El porqué de esta elección lo explica a continuación: «Este título ofrece una visión global de lo que son mis sentimientos, mi pensamiento y mi trayectoria vital».

En este nueva publicación, el Premio Nacional de Literatura suma un ‘Cuarto tratado de armonía’, inédito hasta ahora, a los tres primeros volúmenes que vieron la luz en 1991, 1999 y 2010, en este caso en Tusquets. «Es un libro unitario en la forma y al mismo tiempo muy variado en el que no hay un género literario definido», explica el autor leonés. Se podría considerar ‘Tratados de armonía’ como una colección de «pensamientos o aforismos», o también podría verse como «páginas de un diario o impresiones de viaje». Hay también secciones en este volumen que «son verdaderos poemas en prosa», como ‘En las noches azules’, una serie que Colinas escribió cuando dejó Ibiza, donde residió de forma continuada 21 años, de 1977 a 1998.

Como explica su autor, ‘Tratados de armonía’ nace «casi todo de la meditación y de la contemplación» de dos paisajes esenciales en su trayectoria vital y literaria, el de Ibiza y el de León, donde Colinas tiene sus raíces. «En todo momento hay un tema que es fundamental, no solo aquí sino en toda mi obra, el diálogo de mis orígenes con mis vivencias mediterráneas», señala.

De Corea a Jerusalén

También los viajes realizados por Colinas a Corea y a Jerusalén aparecen plasmados en este libro, en forma de anotaciones y reflexiones. «Hablo en estas páginas del doble viaje, el físico, como turista, y el interior, el que sirve para conocerse a uno mismo», señala.

Asoma también en sus 435 páginas Italia, otro país muy querido por Colinas. En la última parte hace referencia, por ejemplo, a las visitas que realizó a Roma en 2019, cuando fue galardonado con los premios Dante Alighieri y el LericiPea de poesía.

Como se indica en la contraportada, a través de este libro «el lector se sumergirá en un laberinto de reflexiones apacibles y, a la vez, reveladoras de problemas de nuestro tiempo y de siempre», como los que Colinas aborda en el ‘Cuarto tratado de armonía’ a través de una profunda lectura de Borís Pasternak y de su obra maestra, ‘El doctor Zhivago’. Al preguntarle el motivo por el que ha querido fijar la atención en el poeta y novelista ruso y en este título, Colinas explica que «este intelectual del siglo XX deja testimonio de la barbarie de las ideologías totalitarias y de la guerra» y demuestra que el ser humano no es rígido, sino que «evoluciona desde el punto de vista de valores humanistas».

"La armonía es lo que viene después de las dificultades y de las pruebas"

Antonio Colinas reflexiona sobre la palabra clave que da título a la publicación, la armonía, que para el escritor bañezano «no es, como se podría pensar, un estado ideal, de fantasía y de escapismo de la realidad». «La armonía es lo que viene después de las dificultades y de las pruebas. En este libro no solo hay estados placenteros de contemplación y meditación, que surgen, precisamente, tras afrontar estos escollos de la vida, sino que se hace mención a realidades duras como la guerra. El mundo se está transformando, nos encaminamos a una ausencia de valores. Hay un cambio de era y todo eso hay que abordarlo desde un estado armónico, que no es fácil», apunta.

Lograr el equilibrio

‘Tratados de armonía’ «es un libro de preguntas» para las que el lector tiene que buscar respuestas. Algunas las ofrece el escritor, pero no todas. Este volumen no es lo que se entiende como un libro de autoayuda, pero tiene algo de eso. Estos tratados, asegura Colinas, «son sanadores». «En el fondo es un libro en el que el lector puede encontrar respuestas para sus problemas, no solo por esa gran valoración que se hace de la naturaleza, que es mucho más que un paisaje o una colección de estampas», valora. Para el autor leonés, la receta que podría solventar muchos de nuestros quebraderos de cabeza tiene como componente básico «este espacio en el que respiramos». «En el silencio de un pinar o frente al mar nos ponemos en armonía, recuperamos el equilibrio perdido», asegura.

"Vuelve los ojos hacia dentro, pues allí encontrarás siempre lo que has buscado toda la vida fuera de ti..."

El carácter sanador de ‘Tratados de armonía’, detalla Colinas, se desarrolla en el último capítulo, ‘Sobre el respirar’, escrito en estos años de covid, «un mal y un problema de salud muy unidos a la respiración». El apartado se abre explicando que en Extremo Oriente cualquier mal físico o psíquico se ataca empezando por la respiración. «Si no respiramos no vivimos y eso lo hemos visto en esta etapa tan dura», afirma.

El libro se despide con un pensamiento del autor que se puede tomar como un consejo: «Vuelve los ojos hacia dentro, pues allí encontrarás siempre lo que has buscado toda la vida fuera de ti. Allí dentro está todo, pero no es fácil dar con esa totalidad...».

A la pregunta de si habrá un quinto ‘Tratado de armonía’, Colinas responde que no lo sabe. Está en un momento de su vida, confiesa, en la que le es «difícil tener proyectos en el horizonte». Lo que pasa, y él lo sabe mejor que nadie, es que «la palabra siempre vuelve».