Un matón anda suelto

uNo sé si sorprenderme por la presencia a estas alturas de un matón en Porroig. Debería, porque no es normal que alguien haga lo que le salga de las narices a costa sobre todo del medio ambiente; y que amenace de muerte a quien intenta preservar el patrimonio de todos, que este sujeto administra (o mejor, destroza) a su capricho. Pero no me sorprende. Será porque desde hace décadas en esta bendita isla muchos hacen y deshacen con la connivencia de las administraciones («tu fes-ho i ja veurem després...» es una frase grabada a fuego en el subconsciente de algunos políticos y funcionarios), lo que ha provocado los destrozos que todos conocemos. Pero lo de Porroig resulta especialmente sangrante. Primero porque este individuo hace lo que hace (presuntamente, usar muertos ilegales para el fondeo descontrolado) desde hace años y segundo, por la gravedad de lo denunciado. Si esto es cierto (siempre hay que aplicar la presunción de inocencia) resulta inconcebible que las instituciones no actúen ante tamaña demostración de ilegalidad, prepotencia y matonismo. «Tengo seguro, te paso por encima, te mato y no pasa nada». ¿En serio esto se está produciendo en Ibiza en 2022? Cuesta creerlo, pero con los antecedentes que tenemos...