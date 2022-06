La utopía de aparcar en Ibiza

Utopía, misión imposible, el santo grial. Tres conceptos que valdrían en estos momentos como sinónimo de aparcar en Vila. Estacionar en la ciudad, incluso en las afueras con la intención de caminar luego todo lo que haga falta, se ha convertido en las últimas semanas en una figura mitológica. Están las sirenas, los unicornios y el aparcamiento en Vila. Lo saben bien (bueno, más bien lo sufren) todos los que no tienen otra que cruzar las fronteras de la capital por trabajo, trámites, compras o para acudir al hospital.

Y es que la cada vez mayor complicación de aparcar en Vila debido a las obras y a la reducción constante de aparcamientos está afectando de forma severa a los usuarios del Hospital Can Misses. En su estacionamiento, desde que Salud decidió pasar de la tarifa deluxe al gratis total (lo de que pagaran sólo los que no van al médico ni se les pasó por la cabeza) aquello es un tonto el último. Padres y madres que dejan y recogen a sus churumbeles en las escuelas cercanas, vecinos, trabajadores de otros municipios y hasta empresas de rent a car. Todos ellos usan el aparcamiento del hospital, impidiendo que lo hagan quienes sí acuden a Can Misses. Muchos de ellos enfermos, sin fuerzas o con la movilidad reducida de forma temporal. Además, no son pocos lo usuarios que aparcan ocupando dos plazas para evitar estrecheces a la hora de entrar y salir del coche o roces con las columnas.

El miércoles a las 9,30 de la mañana había, al menos, ocho coches ocupando el espacio de dos. A las doce del mediodía, la mitad de ellos seguían igual. Nadie les había dicho nada. Desde la gerencia de Can Misses aseguran que cuando se detectan estas situaciones se deja un aviso y, si pasado un tiempo, no lo han retirado, se avisa a la grúa.

Los problemas para encontrar una plaza se han agravado en los últimos meses, con la desaparición de estacionamientos en el centro de Vila por las obras de la avenida de Isidor Macabich. Pero especialmente en las últimas semanas con el cierre de varios de los estacionamientos disuasorios de los alrededores de la ciudad para su acondicionamiento.

«Hace tres días que está cerrado, pero no se ve a nadie trabajando», denuncia un conductor que ha tardado 45 minutos «y dos casi accidentes» en aparcar en la explanada del colegio Mestral, insuficiente para acoger a todos los vehículos que normalmente ocupan este espacio y el pegado a la avenida de la Paz, cuyo acceso está vetado mientras lo arreglan. Para acabar de ponerlo más complicado también se ha prohibido dejar el coche en los aparcamientos de la calle es Cubells para una «limpieza especial de la vía». «Han arreglado la entrada, que estaba destrozada. El miércoles echaron hormigón y hay que dejarlo secar», explican desde el Consistorio sobre el cierre del aparcamiento, sin que se vea a nadie trabajando. Hoy, en principio, debería estar de nuevo operativo este disuasorio.