El Ayuntamiento de Santa Eulària repartió la semana pasada durante la Fira ECOUC de Medi Ambient un centenar de trampas de serpientes, de las 400 que ha adquirido recientemente para luchar contra la plaga de serpientes. Las personas que se acercaron a por la trampa recibieron también un vale por un ratón que se puede recoger en la Cooperativa del Campo de Santa Eulària.

Además, desde el Ayuntamiento enviaron un correo electrónico a los propietarios de estas trampas para explicarles su uso, con tres vídeos de Amics de la Terra, así como instrucciones para registrar las serpientes capturadas, ya que cada caja entregada tiene un número y previamente han sido tomados los datos del lugar en el que se instalará.

Posición de la trampa

La trampa de serpientes de Ibiza tiene dos compartimentos, uno estanco para el ratón y otro donde la serpiente entra y no puede salir gracias a una trampilla de una sola dirección. La caja viene con un seguro para que no se escapen ni el roedor ni el ofidio. La malla permite ver qué tipo de serpiente es para abrir o no la puerta.

La trampa se debe colocar cerca de una pared de piedra, por ejemplo. El olor del ratón atraerá a la serpiente, que rodeará la caja hasta acceder al interior por la trampilla.

Hay que intentar que la caja quede recta, no volcada hacia atrás para evitar que la lluvia o la humedad se estanque en el fondo y la trampilla quede abierta. Se puede nivelar con piedras. Si ha de quedar inclinada es mejor que sea hacia delante, hacia donde está la malla. Si se queda inclinada hacia atrás la trampilla se queda abierta y podría volver a salir la serpiente, según las indicaciones que la experta da en el vídeo de Amics de la Terra.

En verano hay que evitar que la caja esté al sol todo el día. Se puede buscar un árbol que haga sombra, y en invierno, todo lo contrario, hay que encontrar una zona soleada para que el ratón no se muera ni de frío ni de calor. Cuando llueva se puede colocar un plástico sujeto al suelo con piedras que cubra toda la caja salvo la entrada.

Es necesario revisar el estado del ratón cada dos o tres días. Hay que intentar que el roedor esté siempre en las mejores condiciones.

Cuidados del ratón

El ratón hay que cogerlo de la cola y luego sostenerlo sobre una mano, con un guante si se quiere, para que no se ponga nervioso.

Hay que ponerle agua con un bebedor de hámster o un plato con una piedra o una botella de plástico con aberturas y un par de piedras para que no se ahogue.

La comida que se le puede dar es pienso comercial o de master. La fruta o restos de comida le pueden dar diarrea al ratón, por lo que es recomendable no ofrecerle al animal este tipo de alimento.

Para que el ratón se encuentre más cómodo se le puede poner papel de wáter o de periódico como nido, sobre todo el invierno y así estará más caliente.

Los elementos del ratón se colocan de la siguiente manera: el agua en la parte delantera y el nido y la comida en la trasera. Si se pone la comida delante se puede mojar con el agua y durar menos tiempo.

Los ratones que se usan para este fin son ratones de laboratorio, no de campo, no conocen las serpientes, así que no se estresan. Pueden estar una semana con la serpiente en la trampa y mantendrán su comportamiento normal, explica la experta en el vídeo de Amics de la Terra.

Extracción de la serpiente

Una vez que una serpiente haya caído en la trampa hay que saber de qué tipo es antes de abrir: de herradura o blanca, las habituales de la isla. Se pueden usar guantes, para sentirse más seguro y es recomendable llevar manga larga para protegerse de las mordeduras.

Cuando ya se sabe qué tipo de ofidio es, se puede abrir la caja. Entonces hay que coger la serpiente desde arriba por la cabeza y tomarla por lo que sería el cuello del animal. Con la otra mano hay que sostener el resto del cuerpo y dejar que se enrolle un poco para que no se ponga nerviosa.

Una vez cogida, la forma de sacrificarla es la siguiente: primero hay que darle un golpe seco en la cabeza para dejarla inconsciente y después destruir su sistema nervioso central (la parte superior de la cabeza) con un objeto punzante.