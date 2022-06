Selectividad en Ibiza: «La palabra selectividad nos crea mucha presión»

Son las 10 de la mañana del martes 7 de junio. Es el primer día de las pruebas de bachillerato para el acceso a la universidad (PBAU) en la isla. A las puertas del Recinto Ferial, charlan y repasan durante el primer descanso algunos de los 500 alumnos que se enfrentan a los primeros exámenes. Los nervios se palpan en el ambiente.

Claudia Pavón, de 17 años y estudiante del IES Xarc, lleva desde las 8 de la mañana en el Recinto Ferial estudiando y repasando para el primer examen de las 9, Historia del Arte/Química. «Tengo muchos nervios porque la palabra selectividad nos crea mucha presión. Tengo que hacerlo bien o, al menos, que mis esfuerzos se vean recompensados», declara Pavón.

El siguiente examen, a las 11 y media, es el de Historia de España. La gran mayoría de los alumnos de segundo de bachillerato coincide en que es el examen más difícil, sobre todo por la densidad del temario. «¡Qué mal llevo Historia!», «¿Qué me miro antes de entrar?» o «Si quieres te explico» son los comentarios que más se escuchan entre los estudiantes antes de afrontar la prueba. «Ojalá cogieran solo la nota de bachillerato», dicen los que están más nerviosos.

Otra de las asignaturas por las que más temen es Matemáticas: «Es en la que más te pueden pillar», opina Álvaro Marín, del IES Xarc. Al contrario de lo que ocurre con Inglés, que para muchos estudiantes es la asignatura más fácil de la que se van a examinar.

Todos ellos llevan preparándose todo el año para la PBAU. Las últimas semanas han sido claves para repasar el temario o aprenderse las fórmulas de Matemáticas. «La selectividad no es para tanto. A veces, muchos la pintan como un examen muy difícil y otros dicen que la universidad es peor», indica Eduardo Orellana, del IES Sa Blanca Dona. «Todo depende de la selectividad o de la carrera que elijas», recalca Víctor Torres, alumno de la Escola d’Art de Ibiza.

«Levantarse por la mañana, estudiar hasta la hora de comer y luego repasar por la tarde», Álvaro Marín detalla su rutina de estudio al acabar las clases y las recuperaciones. Su horario estaba decorado con «colorcitos» para organizarse mejor y aprovechar el tiempo del que disponía antes de la prueba.

Otra forma de prepararse para los exámenes ha sido responder a los enunciados de las preguntas en casa. «Nosotras nos hacíamos una videollamada y nos preguntábamos mutuamente, subrayábamos el texto intentando entenderlo, en vez de empollarlo», cuentan Beatriz Capitán y Bianca Has, del IES Algarb.

«Me he leído las preguntas y me las he ido estudiando poco a poco», dice Hugo Ramón. Lo mismo ha hecho Helena Costa, ambos estudiantes del IES Sa Blanca Dona: «Cada día he ido repasando asignaturas, un poco de cada una porque si no se me acumularía todo el último día».

Los profesores también han acompañado a sus alumnos durante todo el proceso de preparación de los exámenes, por correo electrónico o con videollamadas, ofreciendo ejercicios extra o más clases de repaso presenciales en el aula, incluso una vez terminado el curso académico. «Los profesores han estado muy presentes y se han implicado todo lo posible», afirmó Claudia Pavón.

Ana Planells y Masabel Márquez, ambas profesoras de Lengua Castellana y Literatura en el IES Sa Blanca Dona, confirman que el primer examen es «el que más cuesta», por todo el tema de las etiquetas identificativas para garantizar la identidad del alumno.

Periodismo, Arquitectura, Enfermería, Odontología y Farmacia son solo algunas de las muchas carreras a las que aspiran estudiar los estudiantes de la isla de Ibiza. Los alumnos de Formentera (16) también se examinan estos días en el IES Marc Ferrer.

Otros jóvenes optan por la Formación Profesional por si no les da la nota para estudiar un grado superior. Las ciudades en las que prefieren cursar sus estudios los ibicencos son Madrid, Barcelona o Mallorca, aunque algunos, como Cristina Guasch, del colegio Mestral, aspira a irse más lejos: «Quiero estudiar Medicina en Estados Unidos».