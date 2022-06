La Conselleria de Salud confirmaba ayer el primer caso de viruela del mono en Baleares, concretamente se había detectado en Formentera.

Se trata de un turista italiano residente en Reino Unido, de 42 años que acudió al Hospital de Formentera debido a las lesiones cutáneas (uno de los síntomas de la viruela del mono) que presentaba. La prueba microbiológica determinó el diagnóstico.

El afectado, que estaba alojado en un hotel de Formentera, fue ingresado en el hospital de la isla. No porque su patología sea grave, sino porque, tal y como explicó esta mañana Ramón Canet, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Can Misses, no se podía garantizar su aislamiento en un establecimiento turístico.

Así, el enfermo se encuentra en una habitación de aislamiento a la que el personal sanitario acceden completamente protegidos con mascarillas y equipos de protección individual. Lo más probable es que deba permanecer hospitalizado varias semanas.

Canet ha destacado que no pueden ofrecer más datos sobre el estado del paciente para mantener "la confidencialidad". Eso sí, ha señalado que se encuentra bien pero, en el caso de que empeorara, no se descarta que tuviera que ser trasladado al Hospital Can Misses.