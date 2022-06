«Soy madre de familia numerosa y no tengo escuela de verano en Sant Josep»

«Soy madre de familia numerosa, estoy separada, he recibido ayudas de servicios sociales y, por suerte, estoy trabajando. No sé cómo lo han hecho o qué criterios han seguido para asignar las plazas de las escuelas de verano, pero no sé cómo hacerlo para trabajar y cuidar de los niños, ya que únicamente han entrado en ellas los meses de junio y septiembre. Un sinsentido». Así comienza la reclamación que la madre de tres niños en edad escolar de Sant Jordi ha remitido al Ayuntamiento de Sant Josep tras comprobar, con desesperación, que sus pequeños se han quedado sin plaza en la escuela de verano del municipio durante los dos meses centrales del verano.

La madre exige en su reclamación que el Ayuntamiento «debería pedir un certificado» a las familias que demuestre que están trabajando y, por tanto, necesitan esas plazas. Esta vecina considera que deberían tener prioridad en las escuelas de verano los niños cuyos padres no pueden atenderlos por una cuestión laboral. «Hay niños que han conseguido plaza y sus padres no trabajan», insiste la madre, que reitera que no puede permitirse quedarse «sin trabajo» durante esos dos meses porque «no hay opciones de escuela de verano». La mujer no entiende cómo con el elevado número de familias que se encuentran en esta situación el Ayuntamiento no abre otros centros durante el verano, «como Can Raspalls o Can Guerxo».

«Alud» de peticiones

«Nunca se había producido un alud de solicitudes como la de este año», le responden desde el Ayuntamiento de Sant Josep en una carta en la que detallan que para plantear las escuelas este año se han tomado como referencia «las del año anterior a la pandemia» actualizando «lo imprescindible». «Nos encontramos, por primera vez, con que muchos residentes en el municipio se quedarán sin plaza», continúa la misiva, que asegura que «hasta ahora, las 400 plazas que se ofrecen cada año han sido más que suficientes». «Y no tenemos muchas opciones para ofrecer más. Al mismo tiempo, nos encontramos con problemas para contratar monitores», explica el Consistorio en la respuesta, en la que descarta la opción que plantea la madre de abrir más centros: «Tenemos muchos problemas para ofrecer los mejores espacios posibles para los niños que participarán en las escuelas de verano a causa de las obras y mejoras que se tienen que hacer en los colegios», indica la carta, que concluye reconociendo que las soluciones son «difíciles de encontrar».

Un portavoz del Ayuntamiento de Sant Josep detalló ayer que este año han recibido unas 900 solicitudes para las tres escuelas de veran0, que podrán acoger a unos 400 escolares. «Es algo generalizado en todos los municipios», indicó este mismo responsable de comunicación, que explicó que los únicos requisitos que se piden para participar en las escuelas de verano de Sant Josep es que el niño esté empadronado en el municipio o escolarizado en uno de sus centros.

Desde el Ayuntamiento explicaron que con la pandemia se ofrecieron 300 plazas gratuitas de este recurso para las familias que trabajaban durante el verano, 300 plazas que no se llenaron. Este año, en cambio, a pesar de ser de pago, la demanda ha desbordado la oferta prevista por el Ayuntamiento, que prevé que cientos de familias se queden sin plaza en sus escuelas de verano.