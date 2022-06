Ibiza estrena una consulta para prevenir el VIH en colectivos de riesgo

Las Pitiusas dan un paso más para prevenir el contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y ya cuentan con una nueva consulta PrEP (profilaxis preexposición) en el Hospital Can Misses dirigida a personas con riesgo de contraerlo.

Entre ellas figuran hombres que tienen sexo con otros hombres y personas transexuales VIH-negativas mayores de 16 años con, al menos, dos de los siguientes criterios: más de diez parejas sexuales diferentes en el último año, práctica de sexo anal sin preservativo en el último año, uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin preservativo en el último año, administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año y, al menos, una infección de transmisión sexual (ITS) bacteriana en los últimos doce meses. También se contempla a las mujeres en situación de prostitución con el VIH negativo que refieran un uso no habitual de preservativo y mujeres y hombres bisexuales, además de a los usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras que no hagan uso habitual del preservativo.

Según explica la especialista en Medicina Interna y una de las responsables de esta nueva consulta, Esther García, la atención está dirigida a personas que no están infectadas y a quienes se administrará, de forma diaria, medicación para prevenir la infección. Se trata de dos medicamentos (emtricitabina y tenofovir) en un solo comprimido, que se toma una vez al día de forma sostenida. La diferencia entre este tratamiento de prevención y el que recibe el paciente que ha estado expuesto al VIH es que, en este último caso, debe iniciarse en las primeras 72 horas tras exponerse al virus y la medicación hay que tomarla durante 28 días.

«El sida es una enfermedad crónica que, en 2020, sufrían 37 millones de personas. Solo en España, durante ese año, hubo 1.900 nuevos diagnósticos. Está claro que la infección no está controlada con las medidas que hay actualmente, como el preservativo», especificó ayer.

Así nace esta consulta que, según varios estudios recientes, reduce en más de un 90% el riesgo de contagio, siempre y cuando no deje de tomarse la medicación que, por otra parte, apenas tiene efectos adversos.

Antes de la PrEP y también durante el tratamiento, es necesario hacer un análisis de sangre para controlar el funcionamiento de los riñones. Asimismo, incluye controles regulares de la infección por VIH y de otras de transmisión sexual. Una vez se inicia la PrEP, se programa una visita un mes después y posteriormente cada trimestre mientras se mantenga el tratamiento.

Además, no solo se administrará el tratamiento, sino que se llevarán a cabo campañas informativas y se darán recomendaciones a los interesados, además de dar charlas a nivel educativo.

Por su parte, la gerente del Área de Salud, Carmen Santos, explicó que la idea era inaugurar esta consulta «antes», pero la pandemia del covid no lo ha permitido. Apenas lleva semana y media funcionando y ya se ha atendido a los primeros cuatro pacientes. «Nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes», concluyó Santos.

El equipo que atenderá esta consulta está integrado por la doctora García, además de la enfermera Carla García y la farmacéutica Laura Anoz.

Asociaciones

«La estábamos esperando y estamos muy contentos», sostuvo Toni Martí, presidente de la asociación La Llave del Armario. Tanto él como representantes de Medges del Món y ALAS asistieron a la presentación de la nueva consulta PrEP ayer en Can Misses. «Hay personas que mantienen relaciones sexuales con mucha gente y nos pedían esta consulta», añadió Martí, que aplaudió que el Gobierno ampliara el colectivo al que poder atender en PrEP.

De momento, dijo que con un punto de atención en Ibiza es suficiente, más si se compara con la Comunidad de Madrid, «donde hay ocho para toda la población». «Esta consulta únicamente se centra en el VIH, pero al hacer el cribado pueden salir otras ITS», concluyó.