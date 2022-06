«Soy hija, hermana y esposa de pacientes con cáncer, uno con mal final y otros con buen pronóstico. Que no se pierda una vida por no llegar a tiempo, por no disponer de los medios humanos o materiales necesarios para ofrecer la mejor atención médica y humana posible. Ante una enfermedad como ésta, lo último que necesitamos es sentirnos indefensos y a merced de la diosa fortuna». Es el mensaje que Magdalena Roig Rebaque ha dejado, junto a su firma, en la petición impulsada por la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) en la plataforma change.org para exigir una «atención digna» para los enfermos de cáncer de las Pitiusas.

Magdalena es una de las más de 44.000 personas que apoyan ya esta iniciativa, dirigida al Govern balear y puesta en marcha hace unas cuatro semanas, tras meses de soportar una situación complicada en el servicio de Oncología del Hospital Can Misses. «En Ibiza y Formentera, los pacientes, además de sobrellevar su enfermedad, tienen que sufrir el cambio de oncólogo cada cierto tiempo. Queremos que fidelicen ya a los profesionales del servicio de Oncología del Área de Salud de las Pitiusas para acabar con estas rotaciones», explica la asociación en la petición, en la que recuerda la marcha del anterior jefe del servicio y la de otra especialista. Abandonos que dejaron al Hospital Can Misses con una única oncóloga a jornada completa y otro especialista con una reducción de jornada del 25%. La situación obligó a suspender las consultas presenciales en el Hospital de Formentera y a reforzar la atención a los pacientes de Can Misses con la visita diaria de especialistas de los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases, en Mallorca. En estos momentos el servicio cuenta con dos oncólogas a jornada completa, tras la llegada de una especialista que ganó su plaza mediante un concurso oposición, y uno con jornada reducida. El objetivo del Área de Salud es contratar a dos médicos más. «Necesitamos, como pacientes, un oncólogo de cabecera que conozca nuestra historia. No podemos estar cambiando quincenalmente. La energía la necesitamos para sobrellevar nuestra enfermedad, no para preocuparnos de quién y cómo nos atenderá», escribe Pilar Hernández, otra de las personas que se ha sumado a la petición de Apaac, que se ha viralizado en los últimos días. El objetivo de la asociación es, en breve, presentar todas estas firmas al Govern balear y la conselleria de Salud.