Pensionistas en Ibiza: «Alguien que trabaja más de treinta años merece una pensión para vivir bien»

«Es un desastre. No sé dónde iremos a parar. Nos están robando», se quejaba ayer a Diario de Ibiza un jubilado, Joan Mató, durante una concentración para protestar contra el proyecto de ley de las pensiones. Una veintena de personas, entre pensionistas y vecinos de Vila, acudieron a la llamada de la Coordinadora Balear por la Defensa de las Pensiones Públicas en el Parque de la Paz.

Los concentrados mostraron su desacuerdo por lo que consideran una «privatización» de las pensiones. «Estamos en contra de la creación de los planes de pensiones de empleo», señaló la portavoz en las Pitiusas de la Coordinadora, Graciela Masiano, que recalcó que la ley es pública, pero la gestión de esta «es privada».

El próximo jueves se debate en el Congreso el Proyecto de Ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE). Una «falta de solidaridad», según Masiano, ya que favorecerá «a las personas con renta alta y no a quienes tienen un sueldo precario». Así se crea la «desigualdad», lamentó la portavoz de la Coordinadora.

Vecinos que paseaban por la zona, como Pedro Albornoz, se detuvieron a firmar en la mesa informativa decorada con pancartas en contra de la reforma y de los recortes. ‘Pensiones dignas’ son las palabras que llamaron la atención de Albornoz. A su juicio, «una persona que trabaja más de treinta años merece vivir bien».

Masiano fue la encargada de informar y recopilar el máximo de firmas posibles durante la jornada de protesta. En Ibiza ya han conseguido alrededor de 500 a lo largo de los últimos meses para llevar al Congreso de los Diputados, con el objetivo de frenar este proyecto de ley, avalado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT.

«Si no protestamos, parecerá que estamos de acuerdo», concluyó la portavoz. En esta línea, dos jubiladas, Soledad Dotres e Isabel Prieto, también estaban de acuerdo en hacer algo al respecto: «Si no haces nada, no mejorarás nada». Madre e hija, de 99 y 71 años, afirmaron que donde más han notado la subida de precios por la inflación ha sido en la cesta de la compra.