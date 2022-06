«Nos han tomado el pelo con las escuelas de verano en Santa Eulària»

«Nos han tomado el pelo». Así concluye una madre la reclamación que ha presentado en el Ayuntamiento de Santa Eulària por «la mala gestión» de las plazas de las escuelas de verano. Su hija se ha quedado fuera. Una situación en la que se encuentran decenas de pequeños que, aunque no están empadronados en el municipio, acuden a colegios de Santa Eulària, donde los escolarizó Educación.

«Dijeron que el número de plazas era ilimitado. De hecho, así lo afirmaba el primer folleto publicado en la web», escribe la madre, que adjunta el documento. «Luego dijeron que no, que era ilimitado, pero para los niños empadronados y escolarizados. Finalmente ha sido todo mentira y lo intentan justificar diciendo que ha sido un error de comunicación», continúa antes de explicar que el Ayuntamiento se comprometió a que al menos los 66 escolarizados en el municipio tuvieran una plaza. «El resultado, vistas las listas definitivas: mentira. Los 66 niños siguen fuera», afirma la madre, que solicitó plaza en Puig d’en Valls. En este centro, explica, hay 222 admitidos «cuando en la lista provisional había 238, de los que 23 estaban pendientes de documentación». «Esto quiere decir que ha habido 16 personas que o han renunciado o no han entregado la documentación a tiempo. ¿No decían que los primeros en entrar serían los escolarizados?», pregunta la denunciante que no entiende que en pandemia, las plazas fueran ilimitadas y que en cambio este año, «cuando hay una necesidad real de conciliar, no sean capaces de ofrecer el número suficiente para que las familias que tienen que trabajar puedan conciliar».

Tras la queja, que presentó a finales de la semana pasada, la familia recibió una llamada diciéndoles que ayer se abría un nuevo proceso de preinscripción. «Llevo desde las 7,30 horas de la mañana actualizando para ver cuándo podía hacerlo, pero es ridículo que nos hagan hacer una segunda inscripción», comenta la madre, que confiesa que no sabe qué hará en el caso de que no consiga plaza, ya que trabaja todo el verano. «¿Qué hago? ¿Me llevo a la niña al trabajo?», pregunta con ironía.

Proceso extraordinario

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària explicaron ayer que, conscientes de la situación, entre el jueves y el viernes «se intentó contactar directamente con todos los padres de los niños escolarizados en el municipio, pero no empadronados». A todos ellos, además, «se les ha enviado un correo electrónico con la información sobre un procedimiento extraordinario» abierto específicamente para estos casos. De hecho, desde el Ayuntamiento piden que si hay familias que se encuentren en esta situación (no empadronados en el municipio, pero sí escolarizados en él) a las que no hayan llamado o que no hayan recibido el correo, que llame a uno de estos dos teléfonos: 971336004 o 971330469.

El Consistorio explica que se hizo un primer listado definitivo de niños admitidos para «avanzar» con ellos el proceso de admisión. En este sentido, detalla que se habían aceptado las solicitudes presentadas por 678 familias que tenían que efectuar y justificar el pago de la escuela de verano. «Además, hay 108 que estarían aceptadas, pero que no habían aportado toda la documentación y tenían que presentar lo que faltaba», continúa un portavoz del Ayuntamiento de Santa Eulària.

El proceso que se abrió ayer y que concluye hoy no se ha hecho público, ya que únicamente es para alumnos que se han quedado fuera de las escuelas de verano yq ue están escolarizados, pero no empadronados en Santa Eulària. «Es un plazo muy corto porque lo que nos interesa saber es si aún están interesados en estas plazas», continúan desde el Consistorio, que asegura que su intención es tener este mismo jueves el listado provisional de admitidos y, el definitivo, «a principios de la semana que viene».

El Ayuntamiento insiste en que su intención «era dar servicio al mayor número de familias posible», por lo que en las bases de la convocatoria «se decía que tendrían plaza si había vacantes». «Se dijo que se haría todo lo posible para incluir a todo el mundo, de hecho, el Ayuntamiento ha puesto anuncios en prensa y en radio, además de en redes sociales, para poder conseguir más monitores y acoger al máximo número posible de niños y niñas». Esto, sin embargo, no ha sido posible por el momento.