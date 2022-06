Sant Antoni abre un expediente de declaración de ruina para una vivienda municipal okupada

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto un expediente de declaración de ruina sobre una vivienda de su propiedad situada en la calle Garrovers (en el barrio de Can Bonet) y que, actualmente, está okupada. Según explicó el alcalde y responsable del departamento de Urbanismo, Marcos Serra, se abrió la semana pasada al considerar que la edificación amenaza con derrumbarse de forma inminente, y existe un peligro para las personas y, también, para el patrimonio urbanístico.

En este sentido, Serra señala que se había hecho una inspección en el inmueble tras recibir quejas de los vecinos sobre unas supuestas obras ilegales. «Había bloques apilados haciendo una especie de pared y se había techado una parte», puntualiza. Sin embargo, a la pregunta de este diario de cuándo se ha llevado a cabo esa inspección no ha habido respuesta, a pesar de que se solicitó conocer el estado del inmueble el pasado 3 de mayo (peticiones que se han hecho una decena de veces durante ese mes) y la primera respuesta se recibió el día 31.

El Consistorio desconoce, también, desde cuándo está okupada la vivienda y cuántas personas residen actualmente en la misma. «Sabemos que lleva abandonada muchos años y está en estado ruinoso. Además, invade una parte del camino a es Puig», matiza Serra, quien subraya que notificarán a los okupas el desalojo próximamente. Por motivos de seguridad, se podría proceder a un desalojo cautelar, sin necesidad de que se notifique el lanzamiento; basta con que el Ayuntamiento presente ante el juez la declaración de ruina del inmueble para que este firme el desalojo cautelar de la estructura.

Quejas vecinales

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Can Bonet ha trasladado en varias ocasiones su «preocupación» en relación a la vivienda okupada. Su presidenta, Maria José Torres, explica que lo que más inquieta a los vecinos del barrio es la «inseguridad» que genera. «Los menores iban solos a comprar a la tienda que hay al final de la calle y ahora no les dejan ir. No ha pasado nada, pero ha habido un conato de incendio, barbacoas, fiestas... y se ve mucha entrada y salida de gente», lamenta. Asimismo, Torres dice que, a pesar del estado ruinoso, muchos vecinos han constatado que se han hecho «pequeñas reformas» en la vivienda.

Paralelamente, la AAVV Can Bonet lamenta el estado de «degradación y abandono» que vive la zona y critica que el Consistorio no haga nada al respecto. «Hay contenedores abandonados, hierbajos por todas partes... no se hace nada», insiste. Además, «estamos esperando a que se habilite un aparcamiento disuasorio porque hay ciertas calles con problemas de estacionamiento, pero dicen que están a expensas de lo que pase con la vivienda okupada», añade.

En este sentido, recuerda que, en febrero del año pasado, el concejal de Obras Públicas, Joan Torres, presentó un proyecto de ejecución de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la movilidad en 13 calles de Sol y Descanso, Can Bonet y ses Païsses, y «no se ha hecho nada», a pesar de que se dijo que las obras se iniciarían en el mes de octubre del año pasado. Sin embargo, Torres reconoció en septiembre que la redacción del proyecto pasó por alto que los propietarios de las fincas tenían que ceder al Consistorio la superficie necesaria para hacer las aceras. «El proyecto está atascado», dijo entonces el edil a este diario.

Según la presidenta de la asociación vecinal, «aún no hay acuerdo con los vecinos afectados» y lo que piden es que se desarrolle, aunque sea de manera parcial, para «adecentar la salida del barrio y la de acceso a la carretera de Sant Antoni a Vila, donde no hay aceras y con los coches aparcados se hace intransitable para los viandantes».