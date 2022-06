«Cómo se vive del cuento, de viajar y de contarlo»

«Vivo del cuento, de viajar y de contarlo». De eso, de cómo vivir de eso, hablaron ayer en Vyco (Viajar y comunicar), celebrado en el auditorio de es Caló de s’Oli, Paco Nadal y otros que, como él, se ganan la vida explicándonos cómo, dónde, cuándo y por qué debemos volar a lugares remotos. Nadal es sobradamente conocido por sus artículos en El Viajero de El País y por su ronca voz en la Ser: «Somos gente que vive viajando, que ha hecho del movimiento perpetuo un estilo de vida (...) El mayor problema para dedicarse a esta manera de vivir es el pero... pero la hipoteca, pero los hijos, pero los padres... El pero. El mayor enemigo para que uno cumpla su sueño es uno mismo». Sus peros.

Si bien reconoce que hay pocas cosas mejores que viajar («tal vez el gin tonic»), Nadal quiso «desmitificar» esta profesión: «El viajero, en esta época de Internet, se pasa el rato tuiteando, contestando en Facebook de noche... No es una vida nada romántica». Y dice que «de ligar», poca cosa.

El mejicano Alan Estrada, que llena de contenido el canal de YouTube en castellano con más visitas, Alan X El Mundo (tiene más de tres millones de suscriptores, algunos de los cuales se hicieron selfies con él en el auditorio, así como 1,6 millones de seguidores en Instagram), dio «una plática» sobre ‘El poder de los Viajes’. Estrada, cuya «verdadera» profesión es la de actor, tiene 41 años y le gusta «contar historias». Lleva 13 años narrándolas cada vez que viaja. Y cómo lo hace es el secreto de su éxito: «Cuando empecé en Youtube no había nadie que hiciera esto. Los creadores de contenido nos hemos convertido con el paso del tiempo en muy importantes para los destinos. Todos invierten en estrategias digitales». Hasta Tik Tok «es fundamental ahora» para lugares como Ibiza.

«Hasta sentado se muere uno»

A Estrada no le gusta «dar consejos, porque los viajes son la forma. El fondo es por qué viajamos, para qué». Y el fondo de su charla da sentido a por qué lo hacemos. «Porque está ahí», respondió George Mallory cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest. La frase favorita de Estrada va por ahí: «Hasta sentado se muere uno». Se la dijo una mujer de 85 años que atendía un chiringuito de una playa de México donde fue a probar un pescado zarandeado. La anciana se ocupaba allí de todo, hasta de arreglar el techo de ramas cuando se desarbolaba, a pesar de que estaba a cuatro metros de altura. Estrada le hizo ver que, a esa edad, se la estaba jugando, pero ella le contestó que «hasta sentado» cualquiera podía perder la vida. Esa es una de las 10 lecciones que el youtuber dio ayer en su charla. Por cierto, Mallory murió ascendiendo la montaña más alta de la Tierra.

Lejos de la zona de confort

Son 10 lecciones que Estrada aprendió viajando y que aplica en su vida: «Quizás por eso gusten mis vídeos». La primera, salir de la zona de confort: «Las recompensas de la vida están fuera de la zona de confort. Por eso, no hay nada mejor que salir de viaje. Cuanto más te alejes de la zona de confort, mayor es la recompensa. Los viajes no tienen por qué ser necesariamente placenteros». El problema es que los destinos «se están adaptando al viajero», no como antes, «cuando era el viajero el que se tenía que adaptar». Todos son similares, todos tienen las mismas tiendas, las mismas comodidades occidentales. Vicente Verdú llamó a ese fenómeno «la ciudad genérica».

La segunda lección de vida se resume en tres palabras: «Aquí y ahora», una especie de carpe diem. «Lo único que tenemos es el presente. El pasado no existe. No sabemos si el futuro llegará. Cuando viajamos entramos en un estado de aprovechar el presente, cada minuto. Eso es vivir el aquí y el ahora. Disfruta». El enemigo son los móviles: «Ahora vemos el Taj Mahal a través del teléfono. Y eso nos genera ansiedad, somos sus esclavos». Estrada recuerda que «viajar es descubrir nuestra propia versión del mundo». Pero con los sentidos, no a través de una pantalla.

Contar historias, no países

En una ocasión conoció a un mochilero y le preguntó en cuántos lugares había estado: «Yo no cuento países, cuento historias», le respondió. «Lo valioso -explica el youtuber- no es el número de estados que conozcas, sino vivirlos, sentir cómo nos afectan y nos cambian». Y esa tercera lección enlaza con la cuarta: «El nacionalismo se cura viajando. Somos embajadores de nuestro país. El lugar donde nacemos nos da una identidad hermosa, que nos hace especiales y únicos, pero no superiores ni inferiores». Otra máxima que vale para todos: «No podemos ir por la vida como si fuéramos superiores moralmente».

«Mantener la capacidad de asombro» es su quinta lección. Se consigue «no comparando, viviendo el presente». Y preguntando (sexta lección): «Cuando viajamos tenemos perdonada la ignorancia... y es entonces cuando te vuelves niño de nuevo. Bienvenidos al mundo real: todos somos muy ignorantes».

«No viajo para ir a Zara»

Séptima: «La diversidad es lo que hace al mundo bello. Yo no viajo para comprar en Zara ni para comer en McDonald’s. Viajo para conocer a las personas. Si eso se elimina, no hay razón para viajar». Esta lección está muy ligada con la tercera y la quinta.

«Viajar es también una responsabilidad. Es como visitar la casa de otra persona. No pones los zapatos en la mesa del hogar de otro». Estrada cree que (y en eso esta octava lección enlaza con la tercera) «no hay que visitar más sitios, sino conocerlos mejor». En esos destinos (novena) «vemos lo que somos». El viajero que se queja continuamente, a lo mejor no es porque el lugar adonde haya viajado sea el problema: «A lo mejor el problema es él».

‘Slow travel’ con mamá

La pasión de Ana Hernández (Ana Azul Místico en TouTube, su blog e Instagram) por los viajes le viene de pequeña, de cuando veraneaba con su madre: «Mi madre, que era profesora y disponía de muchos días de vacaciones, tenía una furgoneta con un colchón atrás. Al final compró una autocaravana. Aquello era slow travel. Salíamos sin saber adónde llegaríamos». Se pasó la adolescencia viajando así. Hasta que empezó a ir por su cuenta: «Vendió entonces la caravana y se compró un piso en la playa... que luego vendió para comprarse otra caravana».

Su primer viaje fue al Sahara Occidental a bordo de un Seat Ibiza. Esta popular prescriptora habló de cómo ‘Vivir creando contenido’, algo a lo que ha llegado «por accidente», asegura. Viajó a Disney con su madre y le gustó tanto que dijo que, de mayor, trabajaría allí. Aprendió francés, pese a que odiaba ese idioma, y acabó empleada en Disneyland París. Allí empezó a escribir un blog sobre su trabajo. Luego se hizo azafata de vuelo y se fue a vivir a Dubai: «El de azafata es un trabajo curioso. Empecé a hacer videos de los lugares donde viajaba. Era una especie de diario personal. Como nadie contaba cómo era ser azafata de vuelo, despertó el interés de la gente. Fue suerte, porque yo me vendo fatal. Tengo un libro (’Postales desde el aire’) y he olvidado traerlo a Ibiza...». Ya viviendo en Londres, donde fue contratada en una agencia de viajes, se dio cuenta de que podía vivir de YouTube y dejó aquella oficina. Lleva cinco años así, «a tiempo completo».

Verlo todo tras la pantalla

Hernández confiesa que ha acabado cansada de su propio personaje de azafata: «Hay que hacer un balance entre lo que te gusta y lo que quiere la gente. Llegó un momento en el que terminé quemada de hacer vídeos de azafata, aunque les gustara a la gente y tuvieran muchos seguidores». Se siente orgullosa de uno que rodó sobre plásticos en los cosméticos: «Es el que más me gusta, pero ha sido el que peor ha funcionado».

Cree que el secreto para triunfar en Youtube es que no lo hay: «Hay que cruzar los dedos y que ocurra». Suerte, chiripa. Pero lo más importante es estar motivado: «Es muy difícil trabajar en esto sin motivación. Viajar para crear contenido es distinto a si lo haces por placer». Porque asegura que «cansa viajar para hacer esto, sobre todo verlo todo a través de la pantalla. Se crea contenido todo el tiempo, en vez de disfrutar del lugar». Ya lo dijo Paco Nadal: «No es una vida nada romántica». Aunque lo parezca.