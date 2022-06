Roger mata lleonart, geólogo:«Es Vedrà es geología en estado puro»

«La geología de Ibiza es fascinante», afirma Roger Mata Lleonart. El geólogo y director técnico de Axial visitará la semana próxima las Pitiusas, donde impartirá, entre el martes y el sábado, un curso, coordinado por la bióloga Antònia Maria Cirer, para descubrir la geología de las Pitiusas. Aficionado a las rocas (que no piedras), estudió Geología en la Autònoma de Barcelona y continuó su formación en la Politècnica de Catalunya. Hace un par de años publicó la guía ‘Eivissa i Formentera: Camins i pedres’, que está prácticamente agotada. La geología es su afición, su pasión, su trabajo y una parte parte importante de su vida.

¿Qué ve un geólogo donde los profanos vemos sólo una roca?

Una historia, de millones de años, a veces. Y un lenguaje de la tierra.

Un lenguaje... ¿Le hablan?

De alguna forma, sí. Mira, uno de los fundadores del servicio geológico de Estados Unidos tiene una frase que me gusta mucho: «Con el tiempo suficiente no hay nada más cambiante que una roca». Y así es. Nos parece que las rocas son inanimadas y no cambian y es todo lo contrario. Es lo más cambiante que hay, pero la mayoría de las veces se necesitan millones de años. Esto, a escala humana, no lo entendemos. Explican muchas cosas: cómo se formó la tierra, cómo ha cambiado, cómo fue el cambio climático, qué seres vivían hace millones de años...

¿No le da pena no poder ver esos cambios?

No. Hay unas mariposas que sólo viven un día. Si las pones en la hoja de un árbol no verán nunca ningún cambio, les parecerá que la hoja es siempre igual. A nosotros nos pasa lo mismo con el planeta Tierra. Pero nosotros sabemos que la hoja cambia. Y mucho. Nosotros somos una mariposa en la tierra, nos falta tiempo para ver esos cambios.

¿Pueden prever esos cambios?

Sí, hay un concepto en geología que dice que lo que se da en el presente se dio en el pasado. A través del estudio de la geología podemos saber qué pasó en el pasado y también hacer un poco de previsión de lo que pasará en el futuro, hasta el punto de tener mucha capacidad para prever y acertar riesgos geológicos como deslizamientos o inundaciones. Incluso erupciones volcánicas, como se ha visto en La Palma.

Claro, en estos casos sí se puede ver el cambio.

Sí, en geología hay una serie de procesos que se dan a escala humana y los podemos ver. Como La Palma con la erupción del Cumbre Vieja. Pero hay muchos otros. Como Ibiza. La de Ibiza es una geología convulsa. Porque además de que toda la historia geológica es compleja y complicada, podemos ver muchos procesos actuales en zonas costeras o playas o todo el tema de inestabilidad de vertientes con deslizamientos y desprendimientos, como en la zona de es Cubells. Estos cambios los vemos día a día.

Decía antes de la entrevista que la geología de Ibiza era fascinante. ¿Qué quiere decir eso?

Lo que me gusta de la isla es que, por una parte, hay muchos tipos de rocas diferentes, desde volcánicas a sedimentarias y de edades diversas. rocas que se han formado recientemente, hace siglos, y otras que llegan casi a 240 millones de años. Esta diversidad me gusta y está muy relacionada con esa historia geológica compleja, ha sufrido muchos esfuerzos tectónicos, las rocas se han deformado mucho. Y hay puntos que son un caos geológico, complejísimos, te hacen pensar que no entiendes nada. Todo está muy plegado y fracturado y la relación entre los estratos es muy compleja. Es de una belleza visual fascinante.

Háganos de guía. ¿Qué puntos no debemos perdernos en la isla?

Esto depende de cada uno. A mí me gustan, aunque geológicamente no es lo más relevante, algunos puntos como la Punta des Valls o Pou des Lleó, por el tipo de materiales que aparecen. Desde volcánicos a las facias cebra, estratos en una configuración muy especial. Me gustan mucho otros enclaves como el sector oeste, Conillera y toda la parte que da a es Vedrà, los islotes.

Se dice que es Vedrà está como si le hubieran dado la vuelta.

A ver, es Vedrà está envuelto de muchas leyendas e hipótesis, algunas surrealistas y muy imaginarias. Al final, es la manifestación de un sistema de encabalgamiento, el plegamiento de las placas tectónicas dio lugar a que las capas más antiguas se colocaran sobre otras más modernas. Nos dice que hace unos cuantos millones de años esta zona sufrió mucho y se plegó mucho.

¿Hay que tener formación para ir al curso de la semana que viene?

Es un curso pensado para que cualquiera pueda acceder. Lo que se hará, básicamente, es visitar algunos afloramientos y lugares de la isla y explicar de forma somera y en el campo sus características geológicas y su formación. Es un curso pensado para aprender a tener una mirada geológica, aprender a mirar un afloramiento, interpretarlo y para esto no hace falta un nivel de formación muy elevado. Está pensado para gente con interés, no para geólogos.

Con la pandemia hay mucha gente recorriendo el campo, aprendiendo sobre plantas y animales. ¿La geología es la gran olvidada?

Sí, un poco sí, pero creo que es culpa de los geólogos, que siempre la hemos explicado de una forma complicada. En la geología, el avance que hemos tenido ha sido por estudios para la prospección minera, para aprovechar los recursos o para hacer cartografía. Siempre se ha explicado de una forma demasiado geológica y creo que eso ha hecho que la gente le tenga cierto respecto. Pero cuando la explicas desde esta parte paisajística simplemente se trata de reconocer colores, formas y texturas en el territorio y esto te da mucha información y te enseña a amar la geología.

Siempre pensamos en enclaves muy lejanos en este aspecto. La senda de los gigantes, Hawái...

Hay un dato curioso: aunque pase desapercibida, la geología es uno de los principales recursos turísticos a nivel mundial. Por número de visitantes y por ingresos económicos. Nadie es consciente, pero todo el mundo se va a Irlanda y ve la calzada de los gigantes o a Hawái o a los Alpes a ver montañas, o a Canarias a subir al Teide. Pues esto es geología. Hay grandes estructuras y puntos, pero también en el detalle, cada vez más, está la gracia. Estamos encontrando antiguas minas abandonadas que se están restaurando y que son espectaculares o afloramientos como es Vedrà, que, más allá de otras consideraciones, es geología. Es importante el geoturismo y hay que darlo a conocer sin dañar esos puntos de interés. Si te llevas una roca o destruyes un afloramiento lo perdemos para siempre.

Vaya, nada de llevarse un còdol en la maleta.

Exacto, el sustrato geológico es un aspecto clave de muchos hábitats. A nivel de los suelos, también. Puede suponer un problema, como la moda de hacer montoncitos o figuras con las rocas. Esto no lo parece, pero generan un problema en algunas especies. Cuando lo conoces lo amas y sabes qué puedes hacer o no. Si te puedes o no llevar ese còdol.

Por lo que dice, es Vedrà es más geología que magia o telurismo.

Sí, es Vedrà es geología en estado puro.

Al mirador van miles de personas cada tarde para la puesta de sol. ¿Habría que explicar qué es?

Este es uno de los aspectos que me motivó a hacer la guía. No hace falta que cubramos el territorio con exceso de plafones, pero sí que a disposición de la gente haya recursos como una guía para que puedas tener una explicación de lo que estás viendo.

Cuando se dan fenómenos como la erupción de un volcán, ¿notan un aumento del interés de la gente por la geología?

Sí, hay eventos puntuales que son muy mediáticos y que hacen que la gente muestre su interés. Con el Cumbre Vieja, por ejemplo, aumentó el interés por los volcanes y no sólo desde la perspectiva de que la gente suba al Teide, sino de interesarse por las rocas. Y también de lo que significa vivir con la geología, que es lo que al final no deja de aportar muchos placeres, pero también riesgos.

¿En las Pitiusas convivimos con riesgos geológicos?

Sí, bueno. Ibiza tiene una geología convulsa, pero Formentera tiene una geología tranquila. Tiene otra configuración geológica, es mucho más joven y todo está más bien puesto, más tranquilo. Pero en Ibiza tenemos la gran problemática de que la configuración geológica nos ha dejado unos acantilados muchos de los cuales están en equilibrio límite con inestabilidad de vertientes. El caso más evidente de esto es la zona de es Cubells, donde la construcción ha aportado una inestabilidad de algunos factores y ahora son un problema. Sí que hay riesgos en Ibiza.

Me resulta curioso que estando tan cerca una isla de la otra geológicamente sean tan diferentes.

Sí, porque de hecho han tenido una historia geológica diferente. Como si una fuera la hermana mayor y la otra la pequeña y cada una hubiera hecho su propio camino. Geológicamente no tienen nada que ver. La idea es ver esto en la visita que haremos el sábado a Formentera con el curso.

En la guía ‘Eivissa y Formentera: Camins i pedres’, ¿pudieron poner todo lo que querían o hay que hacer un segundo volumen?

Intentamos que entrara lo que consideramos de más interés y relevante, pero también que fuera fácil de entender. Está pensada de forma muy visual, evitamos los mapas o cortes o croquis geológicos que complican mucho. Queríamos foto y descripción de aquel paisaje. Hay puntos que no incluimos porque eran difíciles de entender e interpretar porque hay mucha parte de la geología que queda escondida.

Está casi agotada.

Sí, hace unas semanas envié los últimos ejemplares a una librería. Habrá que plantear otra edición.

¿Sería interesante promocionar el turismo geológico aquí?

Sí, sobre todo en temporada baja, que es cuando hay menos aglomeraciones, puedes acceder mejor a todos sitios y la luz es fantástica. Es un recurso que se puede explotar y más en un sitio en el que se puede combinar con otros aspectos, como hacer kayak, porque hay afloramientos que los tienes que ver desde el mar. Puede ser un buen recurso y hay lugares que habría que acondicionar, pero otros son ya de fácil acceso.

Estaba pensando... ¿La Pedrera de Cala d’Hort entraría en la geología aunque haya habido intervención humana?

Sí, es uno de los puntos que me gustan especialmente. La geología explicada desde la relación con la actividad humana es muy interesante y muchas veces, como en este caso, la explotación de los recursos ha dejado al descubierto estructuras que de otra forma no verías. Han mejorado la calidad visual de ese afloramiento. Nos encontramos muchas veces con que están muy tapados o cuya estructura cuesta ver y una explotación te ha dejado un corte en la roca fantástico para ver muchas más cosas que no verías de otra forma.

¿Hay otros ejemplos aquí?

Sí, un corte muy pequeño en el sur de Sant Antoni y luego están las minas de s’Argentera, que nos costó mucho ponerlas en la guía. Son minas con galerías subterráneas y cavidades que presentan cierto peligro. No están acondicionadas para hacer una visita y no lo recomendamos mucho, pero es un buen lugar para identificar minerales y entender las mineralizaciones que se han producido a lo largo de la historia en Ibiza. Se tendrían que recuperar y adaptarlas para poder visitarlas.

¿Como las cuevas de Can Marçà?

Son cuevas naturales muy bien adaptadas para la visita de público en general, de todas las edades y de todo tipo. Estas iniciativas están bien para descubrir la geología. El turismo de cuevas tiene su público.

Antes me he quedado algo sorprendida con lo de que aquí hay piedra volcánica.

Sí, en es Paller d’en Camp, en Pou des Lleó, hay un tipo de roca volcánica específica de Ibiza en cuanto a su composición. De episodios volcánicos durante el Triásico. En aquella época se estaban formando montañas, las placas tectónicas estaban provocando un plegamiento y luego una falla distensiva. Todo se relaja y aprovechando fracturas en la corteza terrestre el magma asciende. Es lo que pasó aquí. Son vestigios muy puntuales y concretos en la zona septentrional de la isla. Esa zona de es Paller d’en Camp es espectacular.

¿Hacen falta figuras de protección para la geología de un lugar como la hay para la flora, la fauna?

Sí, es un proceso iniciado hace muchos años a nivel estatal y algunas comunidades han ido más allá. El problema que tenemos es que no hay una figura específica. A veces se puede proteger porque están en un parque natural o una reserva, pero sería interesante y eso empieza siempre por los inventarios de puntos de interés geológico que por sus valores tienen relevancia y se pueden conservar: porque nos ofrecen mucha información científica, porque son un recurso educativo... Tenemos que ir hacia aquí, porque muchas veces la obra pública o el aprovechamiento de recursos destrozan afloramientos geológicos de interés. Y los perdemos para siempre. Imagina que en esa zona de Pou des Lleó de la que hemos hablado comenzaran a edificar y se cargaran los afloramientos volcánicos que hay, los perderíamos para siempre. Si esto hubiera pasado anteriormente no habríamos llegado a saber que en Ibiza había habido actividad volcánica. Y los que nos dedicamos a investigar tendríamos información sobre la historia geológica de Ibiza diferente a la que tenemos ahora. Hay que protegerlos, sí.