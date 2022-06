Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Internacional y en Finanzas Internacionales, se incorporó a CaixaBank en el año 2001, donde ha ejercido diferentes cargos de responsabilidad en la territorial de Balears. Desde 2018, es el director del Centro de Negocio Inmobiliario en Balears.

Como director del Centro de Negocio Inmobiliario de CaixaBank en Balears, García cuenta con información para ofrecer un exhaustivo análisis de la situación de la vivienda en Balears.

-¿Cómo influye la vivienda en la economía pititusa?

-El precio de los alquileres en zonas turísticas crece tanto que será complicado tener trabajadores para hacer frente al volumen de actividad que se espera este verano. En las Pitiusas, con precios de hasta 800 y 900 euros por habitación, se aleja a los potenciales trabajadores. En Balears, unas 10.000 empresas del sector turístico emplean a unos 130.000 trabajadores y la falta de mano de obra, sobre todo cualificada, ha comenzado a ser un problema.

-La escasez de suelo y las limitaciones a la construcción, ¿son un freno al desarrollo?

-La escasez de suelo urbanizable y la política de planes urbanísticos provocan el incremento de precios. A nivel nacional el aumento de precios interanuales es de un 6% y en Balears supera el 11%. Todo incremento en la demanda que no se traduzca en aumento de la producción se trasladará a los precios y el mercado inmobiliario no es ajeno a esta situación. Tenemos necesidad de nuevas viviendas que viene marcada por la creación de hogares nuevos en Balears y el incremento de la población, tanto de residentes como de no residentes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que Balears lidere el incremento de las unidades familiares en los próximos años seguidos por Canarias. Entre 2020 y 2035, la media nacional de incremento de hogares se situará en torno al 6%, y en el caso de Balears superará el 11%. Es decir, pasaremos de 470.000 a 516.000 hogares en 13 años. Esto representa una media de 3.500 más al año, muy por encima del número de viviendas que salen al mercado. Respecto al movimiento demográfico, en 2008 Balears tenía una población de un millón de habitantes y ahora es de 1,2 millones, es decir, un 17% más. Aquí destaca el incremento de población extranjera, que supera el 2,1% anual. Con lo cual la demanda de viviendas seguirá al alza. Por tanto, si no se puede actuar sobre la demanda, tenemos que actuar sobre el producto y sobre el precio.

-¿Cómo se podría equilibrar la oferta y la demanda de viviendas?

-En el primer trimestre del 2021 se visaron en las islas 807 proyectos de nuevas viviendas, según el Colegio oficial de Aparejadores, y en 2022 el número baja a 759 por el descenso de las viviendas plurifamiliares, que ha sido de 150 menos. Cae la promoción de vivienda destinada al comprador local y crecen las unifamiliares, que pasan de 190 a 230 unidades. La necesidad de vivienda plurifamiliar asequible tiene que satisfacerse por el desarrollo de viviendas por parte de las administraciones locales en suelos públicos, ya sea protegida o no, destinada a la venta o al alquiler. Pero la promoción publica no basta, con lo cual se necesita la colaboración pública-privada que facilite el incremento de edificabilidad en zonas maduras. El crecimiento tiene que venir por el mejor aprovechamiento de la capacidad de construcción y no por el consumo de suelo, y la reconversión de bajos o locales comerciales en zonas sin demanda a viviendas. Estas son algunas de las medidas que plantean los promotores.

-¿Qué características tiene el sector inmobiliario en Balears?

-El hecho diferencial es la demanda de viviendas por parte de extranjeros, que se ha incrementado un 32% en el último año, con 14.000 operaciones de compraventa, según el Consejo del Notariado. En Ibiza estamos experimentando una afluencia sin precedentes y una actividad elevada en el sector de lujo del mercado inmobiliario de segundas viviendas. El precio medio de las ventas en Ibiza por metro cuadrado ha pasado de 6.569 a 7.927 euros de 2019 a 2021, aproximadamente un 21% de incremento. A nivel nacional, la compra de viviendas por ciudadanos extranjeros representa el 18%. En nuestro caso, es del 50%. Es decir, de las 14.000 operaciones, 7.200 son de extranjeros. Esta demanda de no residentes se incrementa cerca del 80% con respecto al año anterior. La población extranjera residente en Balears es de 262.000 personas y representa el 21% de la población. En Ibiza nos acercamos a 50.000 residentes extranjeros.

-En grandes ciudades se construyen edificios destinados al alquiler. ¿Sería una solución en Ibiza y Formentera?

-Se ha incrementado el número de proyectos que contemplan nuevas formas de ofertas de viviendas, como el coliving, el build to rent, senior living, que funcionan en Madrid y Barcelona. En Mallorca se han terminado dos proyectos de casi 300 viviendas en el régimen de alquiler

-¿Qué nos puede avanzar sobre el incremento del euribor?

-La expectativa de subidas de tipos de interés puede llevar a un aumento del esfuerzo hipotecario. Sin embargo, dada la mayor contratación de hipotecas a tipo fijo, de más del 60%, tendrá un efecto más limitado. Según nuestras previsiones, el aumento del precio de la vivienda puede que alcance el 3,5% a nivel nacional y entre el 6% y el 8% en Balears en 2022, en parte por el alza de los costes de la construcción. Está previsto que, a partir de 2023, volvamos a una senda de crecimiento más moderada.