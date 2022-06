El detenido por robar un reloj y un rubí no está procesado por el incendio de los juzgados de Ibiza

El detenido la semana pasada por la Guardia Civil como presunto autor, junto a otra persona, del robo con violencia de un reloj de alta gama y un rubí de un anillo a una pareja de turistas en la zona de Benirràs, no figura entre los acusados de haber incendiado los antiguos juzgados de Ibiza en enero de 2019, paralizando la actividad judicial, aunque sí lo está su hermano, junto a una segunda persona.

El detenido por el robo en Benirràs no fue sospechoso de este incendio, ni de otro en una estructura abandonada okupada de Vila en el que falleció una mujer, y reclama, en un escrito remitido a este diario, que no se le vincule con estos sucesos porque no figura entre los acusados y nunca ha sido investigado o se le ha tomado declaración por ellos. Esta persona niega que acumule «decenas de causas pendientes por diferentes delitos», a pesar de que la Guardia Civil, en la nota en la que informó de su detención, apuntaba: «[Los dos detenidos] cuentan con un amplio historial delictivo, en la mayoría de los casos empleando violencia extrema para llevar a cabo los robos».

El juicio, en breve

En cuanto al incendio de los juzgados, por el que será juzgado el hermano del detenido en Benirràs, está a punto de fijarse la fecha para la vista oral, después de que se suspendiera en octubre del año pasado.

La Fiscalía solicita para los dos acusados, en prisión provisional desde el 23 de mayo de 2019, una pena de cuatro años y diez meses de prisión y veinte meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por los presuntos delitos de daños, de impedir el libre ejercicio de la autoridad, de afección a bienes de dominio o uso público o comunal y de daños de especial gravedad o que afectaron a los intereses generales.

Además, la fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, reclama que indemnicen de manera «conjunta y solidaria por los daños causados en el edificio judicial al Ayuntamiento de Ibiza y al Ministerio de Justicia (...) y al Consell por los gastos ocasionados por la actuación de los bomberos» durante las labores de extinción del fuego.

En su escrito, la representante del Ministerio Fiscal, tras el relato de los hechos, destaca que la presunta actuación de los dos acusados «causó daños de extraordinaria trascendencia llegando a menoscabar gravemente la Administración de Justicia en el partido judicial de Ibiza y Formentera, ya que provocó la paralización de toda la actividad jurisdiccional en el mencionado partido judicial, exceptuando las funciones de guardia, el Juzgado de Violencia de Género y actuaciones urgentes; paralización declarada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial el 24 de enero de 2019».

El relato de los hechos

La fiscal relata cómo sucedieron los hechos: «Sobre las 4.45 horas del 21 de enero de 2021 los acusados, aprovechando la poca luz al ser de madrugada para no ser descubiertos (...) mientras J.C. se hallaba en las inmediaciones [del juzgado] en actitud vigilante, F.F., mediante el uso de una escalera de aluminio de dos tramos ascendió a dicho edificio rompiendo una ventana corredera de la planta segunda perteneciente al Juzgado de Instrucción Número 2 (...) y colocó una garrafa de unos 20 litros de capacidad conteniendo gasolina con una cuerda, de unos dos metros realizada con jirones anudados, que servía de mecha y la prendió mediante el uso de agentes externos como pastillas de encendido».

Ya dentro del edificio, sigue la fiscal, el acusado se trasladó a la tercera planta, al Juzgado de Instrucción Número 1, y en «la sala de vistas» colocó una segunda garrafa idéntica a la primera. El escrito localiza cuatro focos de fuego y «varias deflagraciones que arrancaron ventanas y puertas de varias dependencias» como consecuencia de «las altas temperaturas» provocadas por el fuego.