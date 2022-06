El conseller de Educación calla sobre el cierre de las bibliotecas de la UIB para ahorrar energía

El conseller balear de Educación, Martí March, rehúsa dar su opinión sobre la decisión de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de cerrar, a partir del día 13, sus bibliotecas para ahorrar electricidad. Al ser preguntado por esta cuestión, March recordó que no es el conseller de Universidades y, por tanto, no es de su competencia. Recordó que la decisión la ha adoptado la UIB en el margen de «sus competencias», para concluir de esta manera: «Podría decir lo que me parece, pero no lo haré».

