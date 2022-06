La finalización del hotel de Punta Xinxó en Ibiza requiere de una inversión de más de 35 millones

La finalización del hotel de cuatro estrellas proyectado en Punta Xinxó, cuyas obras se abandonaron en 2010, cuando ya se había levantado la estructura, por la crisis económica que empezó en 2008, requiere de una inversión de más de 35 millones de euros. Fuentes de la empresa propietaria del solar, Cala Xinxó S.L., del Grupo Acintur Mediterráneo, aseguran que el problema de este proyecto es que necesita «mucha financiación», pero también destacan que «la solución está muy próxima» porque se está «ultimando» un acuerdo para obtener los recursos económicos necesarios para retomar las obras.

Sin embargo, la solución pasa también por los juzgados. La sociedad propietaria mantiene un litigio judicial, en diversos frentes, para mantener su posesión después de que el banco la sacara a subasta por no cumplir con la hipoteca suscrita en su día.

La subasta fue adjudicada por 16 millones de euros, pero no está cerrada, según las fuentes consultadas de Cala Xinxó SL, porque el ganador necesitaba una hipoteca sobre el solar para formalizar la operación. La subasta está recurrida en los juzgados.

Cala Xinxó SL todavía figura en el Registro de la Propiedad como la titular de la finca en la que se encuentra la estructura del hotel. De hecho, esta sociedad es la que le consta también al Ayuntamiento de Sant Josep como la propietaria de la parcela y a la que se dirige en sus comunicaciones.

Las fuentes consultadas de Cala Xinxó SL indican que, según su criterio, hay tres causas de nulidad sobre la subasta. La principal es que la venta al mejor postor de la finca se hizo cuando estaban «suspendidas todas las actuaciones sobre los bienes de la sociedad» porque no se había cerrado la negociación con los acreedores. Además, la hipoteca afecta también a la parte de la finca que ocupa el dominio público marítimo terrestre de Costas.

Intento de caducar la licencia

El Ayuntamiento concedió la licencia en 2006 (para un proyecto de un establecimiento hotelero de cuatro estrellas de 534 plazas con 255 habitaciones y seis suites cuádruples) y, diez años después, en noviembre de 2016, ante la inactividad de la empresa promotora inició el proceso para declarar la caducidad de la misma.

Sin embargo, el Consistorio dio marcha atrás y archivó el expediente después de que la propiedad alegara que la parálisis se debía a las consecuencias de la crisis y a los problemas para hallar la financiación necesaria para retomar los trabajos.

En octubre de 2018, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, entonces concejal de Urbanismo, aseguraba que si la promotora no retomaba las obras en un plazo de dos meses, se iba a iniciar de nuevo un expediente para dar por extinguida la licencia. No se llegó a declarar por segunda vez la caducidad del permiso de obra con el argumento de que el embargo estaba sub júdice.

Precisamente, un portavoz municipal insiste en que, mientras no se resuelva la cuestión judicial, el Consistorio no puede declarar nula la licencia de obras por inactividad. También destaca que la propiedad ha respondido satisfactoriamente a los requerimientos que le ha hecho el Ayuntamiento para garantizar el cierre de la parcela, el sellado de las escaleras para evitar que haya okupas y la retirada de residuos.

El promotor trató en su día de modificar la licencia para construir un hotel de cinco estrellas, pero el Consistorio lo denegó porque no se cumplimentó toda la documentación requerida. En 2008, la entonces consellera insular de Turismo Pepa Marí, del PSOE, anunció en la feria turística de Madrid (Fitur) que el hotel de Punta Xinxó iba a aumentar la oferta de cinco estrellas de la isla junto a El Mirador de Dalt Vila, la Residencia de Palladium, el Aguas de Ibiza, el Ibiza Gran Hotel y s’Argamassa Palace.