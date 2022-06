La Audiencia anula la sanción de Competencia de 700.000 € a las empresas de bus de Ibiza y Formentera

La Audiencia Nacional ha anulado las sanciones por valor de prácticamente 700.000 euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2016 a las empresas de autobuses de Ibiza, y a la de Formentera, que cubren las rutas escolares. La CNMC sancionó a 34 empresas del sector en Balears, entre ellas cinco de Ibiza (Voramar el Gaucho, Autobuses San Antonio, Herederos de Francisco Vilás, Lucas Costa e Ibizatours & Islandbus) y una de Formentera (Autocares Payà), y a la Federación Empresarial Balear de Transportes por supuestamente actuar como un cártel y fijar los precios mínimos y el reparto de las rutas escolares en las licitaciones públicas convocadas por el Govern balear en 2005 y 2013 hasta el curso escolar 2016/17.

Salvo Autobuses San Antonio, las compañías de las Pitiusas recurrieron las sanciones de la CNMC y la Audiencia les ha dado la razón. Contra estas sentencias cabe recurso de casación. La sanción más alta (hasta el 10% de lo facturado por el transporte escolar) se impuso a Voramar El Gaucho, por un total de 296.909 euros. Para Ibizatours & Islandbus la multa ahora anulada ascendía a 176.500 euros, mientras que la de Herederos de Francisco Vilás subía a 150.822 euros, la de Autocares Lucas Costa a 23.353 euros y, por último, la de Autocares Payà a 46.404 euros.

«Error» de la CNMC

La Audiencia retira las sanciones porque la CNMC incurrió en «una contradicción» al extender el área geográfica del mercado a toda la Comunitat Autònoma, «cuando los servicios y los competidores están circunscritos al marco territorial de cada isla. «Difícilmente, un transportista de la isla de Mallorca puede competir en el mercado con otro de Ibiza o Formentera cuando el aislamiento y circunscripción de cada territorio lo hace imposible», justifica la sentencia. «Al menos la resolución sancionadora [de la CNMC] no hace el más mínimo esfuerzo para explicarlo o motivarlo. Las particularidades de la insularidad hacen inviable la competencia entre transportistas localizados en islas distintas», añade.

La Audiencia considera que «el error» de la CNMC radica en el hecho de que identificó la competencia administrativa del órgano licitador (la conselleria balear de Educación), que «sí se extiende a toda la Comunitat Autònoma, con la realidad del mercado geográfico afectado a los efectos de la competencia». «La incorrecta definición del mercado geográfico en el que se proyecta el cártel hace inviable la sanción impuesta».

La Abogacía del Estado defendió que la delimitación exacta del mercado «no es imprescindible para acreditar una conducta prohibida cuando se ha demostrado su existencia», pero la Audiencia indica que, en el caso de las islas, «la dimensión geográfica de la conducta tiene una relevancia mucho mayor pues determina que las empresas a las que se atribuye el reparto del mercado no sean en rigor competidoras».

Sólo una compañía de Formentera optó a las rutas escolares

La investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) arrancó en diciembre de 2013 tras detectar irregularidades en la compañía mallorquina Alcas, que informó de prácticas irregulares en el sector, entre ellas el reparto previo, a través de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), de las rutas escolares licitadas por la conselleria balear de Educación.

Sin embargo, en su recurso ante la Audiencia, Autocares Payà alegó que, en el caso de Formentera, no pudo haber ningún pacto previo puesto que las otras dos empresas de transportes de la isla (Formentera Solbus y Transportes Turitur) no pertenecen a ninguna de las asociaciones que forman la FEBT. «Es imposible que participaran en ningún acuerdo de reparto de mercado, debiéndose únicamente a su propia estrategia e interés empresarial el no haber presentado oferta a la licitación del transporte escolar», justificó la compañía de Formentera.

La investigación de la CNMC hacía referencia a reuniones convocadas por la FEBT. La defensa de Autocares Payà sostuvo ante la Audiencia que el encuentro convocado por el gerente de la patronal el 7 de mayo de 2013 era para tratar las inspecciones de trabajo que habían afectado a algunas empresas del aeropuerto de Palma, pero ni siquiera participó. Tampoco en otra en la que se habló del transporte escolar, pero era «meramente informativa sobre la denuncia interpuesta».

En todo caso, la Audiencia sí valida la sanción de la CNMC a la FEBT (20.000 euros) por la recomendación colectiva a las compañías de autobuses de Mallorca (no afecta a las de las Pitiusas) sobre los precios del mercado discrecional.