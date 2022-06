«Un niño con hiperactividad o déficit de atención puede llegar a donde quiera»

Este sábado a las siete de la tarde se presenta en Can Jeroni la recién creada Asociación de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad de Ibiza y Formentera (Tdahef). Un acto en el que además de la presidenta de la agrupación, a la que Sant Josep ha cedido un espacio en el polideportivo de Can Guerxo para sus terapias, intervendrán la psicóloga Noemí Castelló y el neuropediatra del Hospital Can Misses Luis Alberto Covarrubias. Mexicano de origen, llegó a Ibiza hace diez años. «Me convenció la isla», indica este pediatra, que hizo un máster en neuropediatría un curso de especialidad en neurodesarrollo y es miembro de la Sociedad Española de Neuropediatría.

¿De dónde le viene lo de la neuropediatría?

Siempre me llamó la atención el área neurológica en general. De hecho mis inicios fueron más quirúrgicos, pasando por neurocirugía, pero al final lo clínico me ganó. Es un trato más cordial con el paciente. Si a eso le agregamos que siempre he pensado que el niño es un paciente muy agradecido, podemos ver su evolución, creo que fue por eso que me decanté por esto.

¿Qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad?

El trastorno es un conjunto de síntomas que van afectando las áreas de neurodesarrollo de los pacientes que lo tienen. No digo que lo padecen porque son niños que viven con ese trastorno y así hay que enfocarlo. No hay que decir que están enfermos sino que viven con ellos y tienen que aprender a gestionarlo y manejarlo. El nombre explica bastante bien en qué consiste: déficit de atención e hiperactividad. Puede ser uno, el otro o los dos. Se caracterizan básicamente porque son niños a los que les cuesta atender, que no se enteran de lo que pasa a su alrededor, el clásico niño al que anda revolucionado por todos lados, que hay que decirle que pare porque no le puedes seguir el ritmo o las dos cosas.

¿Hay diferencias cuando van juntos o separados?

Hay criterios para hacer el diagnóstico de uno y de otro y si cumple criterios de los dos se hace un diagnóstico mixto. En cuanto al tratamiento, la bondad es que son básicamente los mismos medicamentos, es un abanico muy amplio, pero son los mismos para las dos cosas. Eso nos da margen de decir «creo que es un inatento», por ejemplo, pero probablemente se nos escapó que también fuera hiperactivo. Si damos el tratamiento para nuestra primera impresión nos puede funcionar en general.

¿Cuál es la diferencia entre un niño muy movido y uno con hiperactividad?

Parto de algo: un niño tiene que comportarse como un niño. Un niño suele ser inquieto, curioso, quiere independizarse, pero a la vez tiene límites. Si le dices que se siente, se va a quedar sentado. Llegará un momento que se canse, pero se queda. Estos niños hiperactivos, en cambio, no pueden controlarlo. Les supera. Por más consecuencias y repercusiones que pueda tener su comportamiento, no pueden controlarse. Algunos casos pueden llegar a ser peligrosos para ellos mismos. Y hay que marcar límites. Pienso en niños que se suben a tejados o que abren las puertas del coche estando en marcha. No miden para nada el riesgo. Ahí está la diferencia entre un niño movido y otro que habrá que pensar si tiene este trastorno.

¿Y en el déficit de atención? ¿Qué les diferencia de un niño disperso?

Pues un poco lo mismo. Los que somos padres podemos decir «Juanito, haz tu cama» mil veces. Y Juanito no te hace caso hasta que te pones serio. No te presta atención para lo que no le interesa, pero para otras cosas ya vemos que es muy listo, lo hace en nada. Siempre existen criterios. Si de los 20 cumple 18 pues muy probablemente sea un niño con déficit de atención y no un niño disperso que sólo se interesa por lo que le gusta. Muchos padres te dicen que no presta atención a nada, que con el móvil o un videojuego se puede pasar tres horas, pero que se sienta para hacer los deberes y aguanta tres minutos sentado. Ahí hay que considerar que los estímulos del móvil o los videojuegos son muy rápidos, muchos en muy poco tiempo, eso no permite la distracción.

¿Qué supone no diagnosticarlos de forma precoz?

Hay mucha diferencia entre eso y hacerlo de forma tardía. Pero hay que ser muy prudentes. Nos llegan a la consulta niños con tres años con la sospecha de déficit de atención cuando, por definición, no se debe hacer el diagnóstico hasta los seis años. Eso no significa que no lo vaya a tener. Con esto se nace. Hay que tenerlos vigilados para que no se nos escapen. Es muy importante detectarlo pronto porque se ha visto que ciertos niños, sobre todo los hiperactivos, si no se tratan adecuadamente en etapas tempranas del neurodesarrollo en la adolescencia o juventud pueden caer en abusos de sustancias, conductas de riesgo, delictivas, sexuales inapropiadas... Está documentado. Y en el caso del déficit de atención lo que se ha visto son dificultades en el aprendizaje. No porque no puedan sino porque no se les han dado las herramientas para que puedan explotar su capacidad.

¿Las familias están pendientes o prefieren no verlo?

Hay de todo. No todos los niños tienen un cien por cien del trastorno. Las familias de los que tienen, pongamos por caso, un 50%, no se preocupan tanto, mientras que los padres y madres de los que son un terremoto llega un momento en que no pueden más y te piden que les des algo para controlarlos. El abanico de cómo se lo toman los padres es muy amplio: desde los que se lo toman con mucha calma, ansiosos, los que aceptan los tratamientos, los que deciden esperar...

Tenemos un diagnóstico. ¿Qué hacemos?

Tiene que ser un manejo multidisciplinario. No hay una varita mágica, un medicamento mágico. No van a venir a la consulta, les voy a dar una pastilla y se habrá resuelto el problema. Es parte de ese puzle que tenemos que organizar entre todos: apoyo psicológico, psicopedagógico... Todo un equipo debe intervenir con estos niños. Por nuestra parte, lo que hacemos es bajar dos rayitas la intensidad de su comportamiento o mejorar su atención. Psicología les da las herramientas para que lo puedan gestionar por ellos mismos y ver si en algún momento podemos quitar el medicamento. Desarrollar una agenda y unas rutinas para los niños inatentos y en el caso de los hiperactivos, que sean conscientes de lo que lo que les está pidiendo su cuerpo y de que socialmente no está bien visto y se vayan frenando. ¿Se consigue? Depende de la persona. Hay niños que necesitan el medicamento mucho tiempo, incluso de adultos, y otros que pueden liberarse. Es una pregunta habitual de las familias: ¿Cuánto tiempo van a tener que tomar el tratamiento?

¿La adolescencia es un momento crítico?

Sí. Los que llegan a esa edad con medicamento no lo quieren tomar, se sienten diferentes, dicen que no les hace falta. En esa etapa todos piensan que todo lo pueden y todo lo logran. Hay un choque. Les dices que les ha funcionado toda la etapa escolar, que se den una oportunidad para ver si lo necesitan o no. Soy muy abierto con eso. Les digo que vamos a intentarlo, pero que ellos tienen que poner de su parte.

Comentaba lo de comportamiento mal visto, que es algo en lo que la asociación quiere trabajar. ¿Hay poca tolerancia?

Sí. Es muy típico. Vas al supermercado y hay un niño con una pataleta o una rabieta y la gente comenta que no se sabe comportar o que no le han puesto límites. No es eso. Hay niños que no saben gestionar esa situación por la edad o el trastorno con el que viven. Lo más fácil para el que mira es pensar en el espectáculo cuando debería ser más empático y no juzgarlo tan a la ligera.

¿En los colegios se trabaja?

Sí, siempre va a haber falta de manejos y recursos, pero creo que se está haciendo una labor importante. Estamos en comunicación con los centros, hay pacientes en los que tenemos particular interés y tratamos de coordinarnos sobre lo que hay que hacer también con la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (Usmij). Todos aportamos nuestra perspectiva. Un niño no se comporta igual en la consulta, en casa y en el colegio. Debe haber una comunicación para ver qué podemos hacer. Se está trabajando bien, pero hay cosas que mejorar.

En la consulta se portan bien, ¿no?

Por norma general, sí, pero hay niños que no logran controlarse y por poco no te desmontan la consulta.

¿Cuántos casos se dan de este trastorno?

Depende de la literatura que se mire. En la americana la prevalencia es más alta que en la europea, pero porque los criterios que se tienen en cuenta son ligeramente diferentes. Lo que concluyen todos es que es más frecuente en varones, pero creo que hay un subdiagnóstico en las mujeres. ¿Qué pasa en un colegio? La niña está sentada no molesta, está callada. El niño, en cambio, está moviéndose por todos lados y no aguantan a ese terremoto. La niña va medio pasando y cuando el nivel académico avanza es cuando se ven los problemas. Por eso creo que hay un subdiagnóstico en las mujeres. Lo que está perfectamente documentado es que hay una relación tres a uno entre hombres y mujeres en hiperactividad.

¿Dónde está el origen?

No hay un factor como tal. No es hereditario: Hay factores genéticos que pueden influir y se ha visto que tienen mayor probabilidades de desarrollarlo, pero no es una causa-efecto. Se ha visto que puede ser por los niveles de neurotransmisores, pero una causa como tal, no. Por eso se maneja como algo multifactorial. Muchos factores pueden influir: el ambiente familiar, el escolar, la carga genética... Muchas cosas.

Que un niño tenga estos trastorno no implica necesariamente que vaya a tener fracaso escolar o que no pueda tener una vida de éxito, ¿no?

Para nada. Al contrario. Son niños que pueden, una vez que tengan las herramientas, desarrollar su máximo potencial. Muchas veces llegan tristes a la consulta, preguntándose por qué son diferentes o les cuesta todo tanto trabajo y cuando les damos el tratamiento, el medicamento y todo lo demás, se dan cuenta que pueden hacer las cosas mejoran su autoestima. Pueden llegar a donde quieran. No hay nada que relacione un déficit de atención con un cociente intelectual bajo. Son normales o superiores a la media, sólo que se distraen más, por eso no asimilan los conocimientos de la mejor manera.