El Consell de Ibiza maneja unas previsiones turísticas «muy altas» al menos hasta el mes de septiembre

Las previsiones para la temporada turística en Ibiza son «muy buenas de cara a los próximos cuatro o cinco meses de verano», según confirmó ayer el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa. Aunque el Consell no maneja datos ni porcentajes, sí ha pulsado el estado de ánimo del sector, que está «muy optimista» tras dos años de travesía del desierto por culpa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

«Todavía no tenemos datos de la Federación Hotelera, que son los más fiables, pero la percepción», añade el director insular, «es que sido un inicio de temporada muy bueno, no con los números de 2019, que fue histórico, pero sí han sido buenos tanto marzo como abril».

Que la Semana Santa cayera a mitad de abril y la apertura de las discotecas a finales de ese mismo mes ha permitido que la temporada «empiece un poco antes este año». Costa recuerda que desde ayer, 1 de junio, está en funcionamiento toda la planta hotelera ibicenca. Todos estos factores, unido a las «buenas previsiones», permiten apuntar al director insular que «lo que nos queda de temporada por delante será muy bueno».

«Sant Antoni en concreto ha tenido un mes de abril muy bueno con ocupaciones hoteleras muy altas; según los propios empresarios, tan altas o más que en 2019».

En cuanto a los precios, Costa destacó que los que aplican las aerolíneas «sí están caros, no es barato volar a Ibiza». No obstante, recordó que la conectividad aérea «está mejor que en 2019 en cuanto a número de plazas» ofertadas por las compañías, aunque esto beneficiará a la isla en función de la ocupación de cada vuelo: «Otra cosa es que los aviones lleguen llenos, que todavía no está pasando y es la otra cara de la moneda. Una cosa es la oferta que existe y otra la demanda hasta dónde llena», apuntó el director insular.

En cualquier caso, sí adelantó que «las previsiones a partir del mes de junio son muy altas, son muy fuertes, tanto para los hoteleros como para la vivienda vacacional. Hay muy buenas previsiones» porque además «hay un importante volumen de reservas para junio, julio y agosto». «Si bien creo que no llegaremos al volumen de 2019, que fue un año histórico -matizó-, sí tendremos una temporada turística muy buena».

También apuntó que los hoteles de cinco estrellas están registrando mayores niveles de ocupación. Y precisamente sobre la especialización de parte de la isla en el turismo de alta gama, Costa advirtió sobre «varios problemas» que se han detectado.

Turismo de calidad y servicio

Como por ejemplo el transporte: «Cuando faltan taxis no damos una buena imagen de la isla. Estamos posicionados en un perfil de cliente que tiene un poder adquisitivo medio y alto y la excelencia en el servicio tiene que ser nuestro caballo de batalla. Si no lo conseguimos con esas pequeñas cosas, se nos puede volver en contra».

También recordó el problema de la falta de trabajadores; «lo conocemos y está sobre la mesa», dijo. Y añadió: «Alquileres que son altos y abusivos en muchos casos provoca que el trabajador se lo piense dos veces antes de venir a Ibiza para no ganar lo que se merece