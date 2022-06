Martín Ceballos, integrante de Dvicio, tras llegar a Ibiza a nado desde Formentera: «¡Madre mía! Ha sido brutal»

A las 13.34 horas de este martes pisaba la arena de la playa de ses Salines de Ibiza el artista y compositor del grupo Dvicio, Martín Ceballos, tras cruzar a nado desde Formentera. Lo hizo en 4 horas 53 minutos y 45 segundos, aunque él no confiaba en bajar de las cinco horas y media. «¡Madre mía!», dijo al besar, literalmente, la arena. A la pregunta de cuáles fueron sus primeras sensaciones, su respuesta fue clara: «Ha sido brutal». Lo dijo mientras miraba hacia ambos lados buscando a su familia, que no estaba en la meta al pensar que llegaría más tarde.

El esfuerzo tenía un fin solidario: impulsar la protección del mar recaudando fondos para la fundación ambiental Ibiza Preservation. De hecho, justo al llegar a la costa se le enredó una bolsa de plástico en el pie, un hecho que le sirvió para subrayar la importancia de concienciar sobre la contaminación en el mar.

De momento, han logrado reunir unos 6.000 euros gracias a la difusión por el perfil de Instagram del artista (@dvicio_martin), aunque la campaña sigue, ya que han grabado todo el desafío del artista, desde su salida de Cala Saona hasta el reencuentro con su familia, para difundirlo y que se sume más gente a la iniciativa.

«Al principio muy bien, después había muchísimas olas que se metían y me ha costado un poquillo. Encima yo me suelo marear bastante. Cuando se ve la costa parece como que te animas, aunque te das cuenta de que nunca llegas, pero he llegado», señaló satisfecho. Y no es para menos. Acababa de nadar 17 kilómetros seguidos, aunque la tirada más larga que había hecho hasta ayer no superaba los siete y «en un mar que estaba como un plato, no como este que parece en calma, pero no lo está», indicó mirando las pequeñas olas que rompían en la arena.

Mientras paraba el cronómetro de su reloj de mano antes de que se perdieran los datos de un reto que recordara toda la vida, se acercó su entrenador Pablo Abadía al grito de «enhorabuena». Han sido, durante muchos años, compañeros de equipo, pero ahora el rol de Abadía es supervisar a su pupilo y fijar un calendario de entrenamientos que tiene que cuadrar con la gira de su grupo. «Había nadado mucho en piscina, así que al entrar al mar he notado como que había resaca y se movía todo muchísimo, pero después he cogido ritmo y me ha encantado», relató el músico. «La verdad es que lo he disfrutado», añadió.

Volvió a mirar el reloj. A su parecer, marcaba menos calorías quemadas de las que pensaba, aunque eso no importaba. «Me dice que tengo que hacer 31 horas de recuperación, así que ya no vuelvo a hacer deporte», bromeó. Y es que sabe que esto no queda aquí. Es de esas personas que necesitan tachar retos. Ya lo hizo con el ascenso al Kilimanjaro y con una limpieza de playas en Tenerife. Lo próximo quizás sea competir en alguna travesía.

Ceballos ha estado ocho meses preparándose para cruzar las Pitiusas y en el kilómetro diez sintió que le fallaban las fuerzas. «En ese momento, mi hermano [el cantante de Dvicio, Andrés Ceballos] me ha dicho: está todo en tu mente. Y me he dado cuenta de que era así», reconoció. Durante algunos kilómetros le acompañó su familia y, a lo largo de todo el recorrido, estuvo supervisado por un bote de apoyo.

Así que siguió dando brazadas. No sabe cuántas. Lo que sí notó al llegar es que tenía los brazos cargados. Por lo demás, estaba fresco como una lechuga. «Me encuentro fenomenal», dijo, a pesar de que había atravesado un banco de medusas y una de ellas le picó en el pie. Fenomenal a pesar de que llevaba prácticamente dos días sin dormir por los nervios, aunque los ‘chutes’ de cafeína que le dieron cada 30 minutos durante la travesía le dieron la energía que le faltaba tras levantarse a las 5.15 de la mañana para enfundarse el neopreno.

Preparación

Nadó los 17 kilómetros a crol, a pesar de reconocer ser bracista desde pequeño. «Estoy muy contento por lo entero que ha llegado», sostuvo su entrenador. Él ha sido quien le ha hecho un entrenamiento específico para que alcanzara la meta con garantías: mucho trabajo aeróbico y de velocidad, pero a modo recreativo. El objetivo, puntualizó Abadía, es que no fuera monótono. «En el caso de Martín, como ha sido nadador desde pequeño, puede mantener este tipo de entrenamientos. Se desenvuelve muy bien en el medio acuático», subrayó.

Entrenamientos que compagina con su profesión: la música. De hecho, la próxima semana su grupo viaja a Latinoamérica, donde estará un mes de gira, por eso quería hacer la travesía entre las Pitiusas antes de irse. Se quedará en Ibiza hasta el día 3,cuando volará a Barcelona, donde tienen un concierto. Y estos dos días se va a dedicar a descansar y a «beber unas cervecitas, que hace mucho que no lo hago», señaló el cantante, que se despidió versionando una de las canciones de Dvicio. «Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de nadar [en vez de volar que dice la canción]». Tenía fuelle para, incluso, volver nadando a Formentera, aunque su plan fue comer arroz con vistas a la Pitiusa menor. Y con su familia, que llegó corriendo, con bengalas en la mano, pasadas las 14 horas. «Has llegado muy pronto, cariño. Eres un campeón», dijo orgullosa su madre.

A escasos metros dos triatletas observaron la hazaña del músico. «Está muy bien lo que ha hecho. Es más, se nota que entrena de cuatro a cinco mil metros en piscina con frecuencia. Se le ve con una técnica muy buena y acabando a mariposa, eso es que tiene mucha fuerza», dijo Esteban de las Heras, quien matizó que detrás de ese reto hay muchas horas de entrenamiento que no se ven y que son dignas de admirar.

Ibiza Preservation

«Siempre alabamos a aquellas personas que quieren emprender alguna acción de forma individual o colectiva para poner en valor la protección del medio ambiente y más la del Mediterráneo», indicó la directora de Ibiza Preservation, Inma Saranova, quien añadió que, «si además son personas conocidas como Martín y dan difusión del trabajo que hacemos, estamos encantados».

Saranova recordó que el bajista tiene experiencia como activista ambiental, por lo que el hecho de que haya pensado en las Pitiusas como ejemplo de la necesaria protección del Mediterráneo, que es el mar mas contaminado del mundo, es algo que hace falta, reiteró. «Porque cuando vemos nuestra costa creemos que es un mar cristalino y no nos fijamos en la situación de fragilidad en la que está», lamentó.

En esta línea, la directora de la fundación aprovechó para recordar la importancia de preservar la posidonia al ser no solo patrimonio natural, sino «uno de los pulmones de nuestro territorio y del mundo». Saranova reconoció que, por suerte, los ciudadanos cada vez están más concienciados con su protección. «Van entendiendo que no es basura, sino un tesoro», dijo.

El reto, apodado ‘El cruce de Martín’, ha contado con el apoyo de empresas como Granini, Ocean Mind, Free2move y Brudy Cosmetics para hacer donaciones, entre otras.