Rebeka Brown funde acústico con electrónica

Rebeka Brown ofrecerá el próximo 9 de junio en la isla un espectáculo en el que presentará en formato acústico sus grandes éxitos musicales con versiones de títulos imprescindibles de las pistas de baile. Le acompañará una formación de músicos integrada por Marc Quintillá, Víctor García y Arty. «Será mi primer concierto en Ibiza con la banda», afirma emocionada la artista, una de las vocalistas más destacadas de la música electrónica.

El pasado 4 de noviembre la cantante Rebeka Brown, pseudónimo artístico de Rebeca Jiménez Moreno, presentó oficialmente en Barcelona, en la mítica sala Luz De Gas, su nuevo espectáculo en directo, ‘Acoustic Sessions’. Acompañada por los músicos Marc Quintillá, Víctor García y Arty ofreció en formato acústico sus grandes éxitos, con versiones de títulos imprescindibles de las pistas de baile. Ese mismo show, «reciclado y con más marcha», lo presentará en Ibiza el próximo 9 de junio. El concierto, enmarcado dentro de la fiesta ‘Power Haus’, se llevará a cabo a partir de las 23 horas en el Teatro Ibiza, en Vila. Será la primera vez que la artista, una de las voces más destacadas de la música electrónica, actúe con su banda en Ibiza. «‘Acoustic Sessions’ lo había concebido para teatros y para la época de otoño e invierno, pero como en estos momentos no hay restricciones sanitarias y he notado que la gente tiene muchas ganas de bailar y de volver al formato club, he hecho esta versión especial para Ibiza, en la que juntaremos los dos mundos de Rebeka Brown, el más acústico y el electrónico», explica. Su actuación será el plato fuerte de una noche en la que pincharán música Juanjo Martín y Chris Daniel.

La cantante catalana, afincada en Ibiza, no sólo habla de su nuevo espectáculo en directo sino también del cambio de rumbo que desde hace unos años está dando a su trayectoria musical. «Llevo mucho tiempo en la electrónica y tengo muchas ganas de explorar otros caminos», afirma. Con ese afán, antes de que estallara la pandemia, empezó a arreglar sus temas más conocidos de música electrónica para interpretarlos con un quinteto de cuerda y piano. Cuando llegó el coronavirus, decidió aparcar este formato.

Teatro Ibiza Fiesta ‘Power Haus’ con Juanjo Martín y Chris Daniel La fiesta ‘Power Haus’, que se celebrará el 9 de junio en el Teatro Ibiza, en Vila, empezará con la actuación de Rebeka Brown y su banda. Luego pincharán música Juanjo Martín y Chris Daniel.

La pandemia «fue devastadora» para la artista, que vio como todos sus eventos se cancelaban o posponían. No retomó la actividad hasta finales de verano del año pasado. Fue en esa época en la que concibió ‘Acoustic Sessions’. «Se me ocurrió la idea de hacer conciertos en acústico con guitarra, bajo y teclado. A los promotores les gustó y rápidamente nos pusimos a hacer versiones de mis temas con una banda de músicos», relata. Trabajó en ello con Víctor García, que es el director musical y «la persona que está haciendo los arreglos para el concierto de Ibiza». Estará, además, a la guitarra, el bajo y las secuencias.

Tras el largo parón provocado por el coronavirus, diciembre de 2021, explica la cantante, pintaba muy bien y su agenda estaba repleta de actuaciones, pero volvieron a subir los casos de covid y, de nuevo, empezaron las cancelaciones. «Están siendo años densos, complicados y, además, está siendo difícil encontrar fechas porque se está reubicando todo lo que se tuvo que posponer en 2020 y 2021», comenta.

«Burbuja de entretenimiento»

En Ibiza, reconoce, las cosas pintan bien este verano. «Se nota que hay muchas ganas y se están programando muchas fiestas, de hecho, yo diría que ahora estamos en una burbuja de entretenimiento. Hay muchísima oferta y no sé si hay gente para tantas cosas», reflexiona.

«Ahora necesito volver un poco más a lo analógico y no estar todo el rato con la misma frecuencia»

A pesar del mazazo que ha supuesto la pandemia, Rebeka Brown no ha perdido ni un ápice de sus ganas de mostrar al mundo que es mucho más que una vocalista de música dance. «Hace tiempo que mis intereses van por otros derroteros. El tema del clubbing me va apeteciendo a ratos, pero ahora necesito volver un poco más a lo analógico y no estar todo el rato en la misma frecuencia. Me gusta mucho la música electrónica, pero soy una artista ecléctica y creativa y no quiero ceñirme solo a eso», concluye Rebeka Brown, tras recordar que viene del teatro musical y que se formó en un conservatorio.