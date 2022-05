La última invitada del mes de mayo del programa 'La Resistencia', presentado por David Broncano, ha sido la cómica y presentadora Eva Soriano, quien aprovechó la entrevista para contar que cuando estuvo de vacaciones en Ibiza con unas amigas, estuvo a punto de ahogarse.

Soriano, con la gracia que la caracteriza, contó que en un viaje a la isla decidieron alquilar un barco para sentir una "vida de ricos", añadiendo: "La mayor mierda del mundo es un yate".

El grupo de amigas, menos una que se había tomado una Biodramina (medicamento para los mareos), se pasó toda la travesía vomitando. Cuando el patrón echó el ancla para que se dieran un chapuzón y así mitigar estas molestias apareció un banco de medusas, por lo que pusieron rumbo a otra zona.

Cuando llegaron, las amigas decidieron ir nadando hasta la playa, pero cuando volvían a la embarcación cambió la marea y aparecieron otra vez las medusas. Eva Soriano, que se había hecho un esguince unos días antes, no podía nadar con rapidez hasta su embarcación. "Nadaba como Nemo, en círculos y rodeada de medusas", explicó a Broncano.

Los nervios y el dolor en el pie hicieron que empezase a tragar agua, por lo que se acercó a otro barco que estaba en la zona, más cerca que el suyo, y le pidió que le tirase un salvavidas: "Es que me estaba ahogando", dijo en 'La Resistencia'. Al final consiguió subir a la embarcación que le tiró el flotador, pero no entendió muy bien lo que ocurrió a continuación: "Subí como pude y de repente la persona que me ayudó coge una manguera y empieza a tirarme agua dulce. ¿Qué clase de rito es ese"?, se preguntó entre risas.