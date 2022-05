Los ánimos están caldeados este verano en el sector del taxi. En esta ocasión, el desencuentro no se ha producido entre taxistas de distintos municipios, si no entre un taxista legal y un 'pirata'.

Según el vídeo que ha publicado Élite Corsaris en sus redes sociales, un taxista legal ha grabado a un supuesto taxista 'pirata' en el aparcamiento de un club en Ses Salines. Este al ver que lo estaban grabando se ha acercado al vehículo de la persona que le estaba tomando imágenes y le ha abierto la puerta para pedirle que saliera.

El taxista le ha dicho que le cerrase la puerta y que no tocase su coche. El 'pirata' le ha invitado a salir fuera del vehículo mientras le ha asegurado "que no le va a hacer nada".

El 'pirata' le ha pedido en varias ocasiones que no le grabase y el taxista le ha respondido que llamese a la Policía. "No quiero llamar a la Policía, la Policía no nos dice nada", ha respondido el presunto 'pirata'.

"Búscate un trabajo legal", le ha espetado el taxista, "aquí no me quites el trabajo".

El vídeo ha finalizado cuando unos clientes se han suben al taxi legal y han asegurad que el 'pirata' les cobraba 20 euros por un trayecto que cuesta 15 euros en el transporte reglado.