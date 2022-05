Miguel Ángel Riera: «Nunca antes había visto en Ibiza tantas mujeres viviendo en la calle»

Miguel Ángel Riera, el delegado episcopal de Cáritas, es testigo directo de cómo el número de personas que acuden a su parroquia, la de Santa Cruz, ha aumentado en los últimos años, de hecho, es el momento en el que más peticiones de ayuda recibe por parte de mujeres, en especial jóvenes sin hogar.

«Nunca, en mis 27 años como sacerdote y otro tantos en Cáritas, había visto un perfil femenino de la pobreza tan numeroso como actualmente. Hemos detectado un gran aumento del número de mujeres, sobre todo jóvenes, que se encuentran en la calle y que acuden a Cáritas como último recurso. Atender a una o dos mujeres a la semana que me digan que no tienen dónde ir es algo que no había visto antes. Es un cambio brutal y esperamos que se haga algo para solucionar este problema».