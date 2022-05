Marina Sánchez-Sierra: «Ibiza es un ejemplo de cómo un trabajo no es suficiente para evitar la exclusión social»

«En Ibiza se está viendo de forma manifiesta cómo puedes tener un trabajo bien pagado y que no te asegure el acceso a una vivienda. Esta isla es un ejemplo paradigmático de cómo el empleo ya no es un mecanismo suficiente de integración social, lo que puede arrastrar a la exclusión» afirma Marina Sánchez-Sierra, socióloga y encargada de realizar el estudio sobre la pobreza en la isla para Cáritas, que ayer participó en una reunión en la residencia de Can Pep Xico junto a otros integrantes de la entidad de la Iglesia.

