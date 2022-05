u ‘Disco Ibiza Locomía / Moda Ibiza Locomía / Loco Ibiza Locomía / Sexo Ibiza Locomía / Mar Ibiza Locomía / Sol Ibiza Locomía / Marcha Ibiza Locomía / Crazy Ibiza Locomía’. Me cuesta escuchar la música de forma desprejuiciada, aunque prometo que siempre lo intento desde que descubrí que los prejuicios me habían robado mucha música a lo largo de la vida. Supongo que con Locomía tengo el prejuicio asentado desde los 90 y a estas alturas es difícil de remontarlo. Es poner sus canciones en el Spotify y me sube el rubor, que va creciendo de ‘Loco Mía’ a ‘Rumba Samba Mambo’, ‘Loco Vox’ (cuya letra está de plena actualidad, por cierto) y estalla en ‘Niña’ y en ‘Taiyo’... Entiendo que debe de ser un problema mío, o que me falta sentido del humor, porque veo el listado de canciones y compruebo que algunas tienen millones de reproducciones, así que estoy deseando ver la docuserie que se preestrenó anoche en el Serielizados Fest de Ibiza. Quiero ver si todas esas rencillas, traiciones y puñaladas entre sus componentes originales, adoptados y adosados, que se intuyen en el cortísimo tráiler, me suben o me bajan los colores. Necesito palomitas.