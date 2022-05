Seguridad en Ibiza: Sant Josep pondrá lectores de matrículas en 33 zonas para controlar la delincuencia

Sant Josep prevé mejorar la seguridad del municipio con la instalación de lectores de matrículas en 33 puntos de la red viaria que permitirán identificar y hacer un seguimiento inmediato de los vehículos cuyos ocupantes sean sospechosos de haber participado en ilegalidades, anunció el Ayuntamiento en el pleno celebrado ayer. El carril bici de Sant Jordi acaparó buena parte de un debate en el que la oposición criticó la falta de planificación en el proyecto, mientras que el equipo de gobierno admitió que se han cometido «errores de comunicación» por parte de la empresa adjudicataria.

La concejala de Gobernación, Pilar Ribas, informó de que el Ayuntamiento ya cuenta con un estudio previo para crear estas zonas de control de vehículos, tras una pregunta de la concejala de Ciudadanos, Eva Ruiz, sobre la instalación de cámaras de vigilancia. Según detalló Ribas, el coste inicial del proyecto previsto en este informe es de 500.000 euros, aunque calcula que será mayor para que los equipos funcionen con autoconsumo energético y por la formación necesario para su uso .

"No solo servirán para controlar el transporte ilegal, sino cualquier vehículo sospechoso de haber participado en un delito"

Sant Josep ya cuenta con dos lectores de matrículas en el aeropuerto, donde prevé instalar un tercero. «No solo servirán para controlar el transporte ilegal, sino cualquier vehículo sospechoso de haber participado en un delito, o que haya sido robado, mediante una alerta automática», precisó Ribas. El Ayuntamiento prevé que «al menos una parte» de este sistema de vigilancia pueda entrar en funcionamiento el verano que viene.

Carril bici

El desorden circulatorio que ha marcado la apertura del carril bici de Sant Jordi fue objeto de las críticas del PP, así como de Proposta per Eivissa y de Ara Eivissa. La concejala popular Nieves Bonet recordó que, en octubre, presentó una moción para que se aplazara su construcción hasta llegar a un consenso. «Se veía que no estaba claro y pedíamos un estudio detallado para que se planificara bien», incidó, subrayando que su grupo apoya la creación de carriles bici.

Bonet reprochó que, antes de las obras, se hizo «publicidad engañosa» con la recreación virtual del vial, que aparecía pintado de verde. Por su parte, el concejal de Obras, Pere Ribas, acusó al PP de «hacer catastrofismo» con sus manifestaciones y aseguró que, en estos momentos, apenas se generan confusiones entre los conductores. También señaló que existían estudios sobre el carril y la reordenación del tráfico en Sant Jordi desde 2017, además de que el proyecto se presentó en las escuelas y estuvo expuesto en las oficinas municipales.

Red de agua

El pleno aprobó una modificación presupuestaria para destinar 600.000 euros a la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en la zona comprendida entre el Puig d’en Cardona, sa Casilla y es Codolar, así otros 100.000 euros para obras de mejora en el exterior de Can Blau y en la sala polivalente de las piscinas de Sant Josep. Este punto recibió el voto favorable de todos los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos, Proposta per Evivissa y Ara Ibiza), salvo Vox, cuya concejala, Pino Vidal, no estuvo presente en la sesión.

La renovación de la red de abastecimiento de agua continuará el año que viene hasta sa Caleta

La renovación de la red de suministro de agua, que ahora está compuesta por tubos de fibrocemento de 35 años, contempla instalar 16 kilómetros de canalizaciones y se continuará el año que viene. En esa segunda fase, Sant Josep destinará 1,3 millones de euros para ampliar el abastecimiento de agua desalada hasta la zona de sa Caleta.

Aparcamientos en las playas

En el turno de las mociones de control, y a requerimiento del Partido Popular, la concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, informó de la alegación presentada al Plan Natura 2000, que impulsa el Govern balear, para pedir dos nuevos aparcamientos en la zona de Cala d’Hort. Sant Josep solicita que se habilite un parking junto al desvío a Cala Vedella y otro en la confluencia de las carreteras a Cala Carbó y Cala Vedella Sud.

Con estas dos nuevas áreas, el Ayuntamiento propone paliar la pérdida de los cuatro aparcamientos que se eliminarían en Cala d’Hort. Por su parte, el portavoz del PP, Javier Marí, criticó que el Ayuntamiento solo se haya preocupado de Cala d’Hort en sus alegaciones, «olvidándose del resto de playas» afectadas por el veto a los aparcamientos en suelo rústico en la zona afectada por la Red Natura 2000. «No se podrá aparcar en Cala Carbó, Cala Molí o en la parte urbana de Cala Vedella», aseguró Marí.