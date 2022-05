El Consell de Ibiza gestionará al final las ayudas de 1,4 millones a empresas por la subida del combustible

El Consell de Ibiza ha aprobado este viernes en el pleno de forma definitiva la incorporación al presupuesto de este año de una partida de 12 millones de euros del remanente para reducir el coste del recibo de la basura y reforzar las prestaciones sociales.

También se ha aprobado de forma inicial destinar una partida de 1,4 millones para sufragar las ayudas a pequeñas y medianas empresas y autónomos para hacer frente a las consecuencias de la fuerte subida del precio del combustible.

Inicialmente, esta partida estaba incluida en la modificación de crédito aprobada inicialmente en marzo con la intención de traspasarla a los ayuntamientos para que gestionasen la concesión de las ayudas. Sin embargo, a petición de varias asociaciones empresariales de la isla, y después de que los ayuntamientos justificaran que no disponen de recursos humanos para tramitar esta convocatoria, lo hará el Consell.

El portavoz del grupo del PSOE, Vicent Torres, ha criticado, precisamente, que este cambio de planes supone un retraso en la distribución de estas ayudas entre las empresas. «Han hecho el ridículo. Deberían asumir algún tipo de responsabilidad, al menos pedir disculpas», ha subrayado.

La consellera de Cooperación Municipal, María Fajarnés, ha respondido que «el fracaso y el ridículo» lo estaba haciendo Torres al no haberse leído el expediente en profundidad, ya que los ayuntamientos, al principio, no habían puesto objeción alguna a la tramitación de las ayudas, pero luego, ante la petición de las asociaciones empresariales, se decidió que lo haría el Consell. Para justificar el cambio de planes, el Consell pidió a los ayuntamientos que le remitieran un mail en el que apuntaran que no disponían de medios suficientes para asumir esta tarea.

Moción sobre la depuradora de Vila

Por otro lado, el pleno aprobó una moción de la consellera tránsfuga Marta Díaz para instar al Govern a que invierta «las cuantías necesarias» para arreglar la depuradora de Vila mientras no se acaba la nueva de Sa Coma. Díaz aseguró que los vertidos de fecales al torrente de sa Llavenera son «un problema muy serio». Díaz dijo que ella lo sufre directamente porque vive en la zona. El PP, Cs y Unidas Podemos votaron a favor de la propuesta. El PSOE recordó que Abaqua tiene previsto invertir 2,8 millones en la planta y votó en contra de la moción porque, según justificó, a Díaz sólo le mueve su interés de ir contra su partido. «No queremos blanquear más esta situación», resaltó el conseller Víctor Torres.