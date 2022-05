El pleno de Santa Eulària ha aprobado hoy inicialmente una modificación de la Ordenanza sobre Tenencia, Protección y Bienestar de Animales que incluye la incorporación de la obligatoriedad de inscribir a los perros en el registro de ADN que creará el Consistorio con el objetivo de erradicar las deposiciones en vía pública y el abandono de camadas.

Como consecuencia de esta mejora en el control de los actos incívicos por parte de los propietarios, se prevé cambiar la ordenanza y permitir el acceso de los perros a las playas entre noviembre y marzo. Otro cambio importante encaminado a mejorar la limpieza en las calles es que no sólo será obligatorio recoger las deposiciones, si no que los propietarios de perros tendrán la obligación de llevar en todo momento bolsas para recoger los excrementos y botellas para limpiar los orines. PP y PSOE han votado a favor de estos cambios mientras que UP se ha abstenido, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Plusvalía

También se ha aprobado de forma definitiva la aplicación de la cuota tributaria del 16% en la transmisión de viviendas, locales y terrenos urbanos, el valor más bajo de toda la isla.

La sesión plenaria ha servido para aprobar de forma definitiva la modificación de la normativa local para sustituir el anterior impuesto conocido como ‘plusvalía’ aplicable a la venta de viviendas, locales y terrenos urbanos y que fue anulado por los tribunales. La nueva regulación incluye la normativa estatal de obligado cumplimiento en las transmisiones de estos bienes pero aplicando una cuota tributaria del 16%, la más baja de toda la isla hasta el momento.

Además, se reconocerán bonificaciones del 95% en aquellos casos en que la transmisión de terrenos se produzca en caso de muerte y los beneficiarios sean descendientes, cónyuges, ascendientes, adoptados o adoptantes. También se incluye la no obligación de pagar este tributo en caso de que la venta del bien se haga por debajo del precio por el que se compró. En el periodo de exposición pública se presentó una alegación por parte de Unides Podem sobre la bonificación aplicable y que ha sido rechazada. El Grup Municipal Popular ha votado a favor, el PSOE se ha abstenido y UP se ha opuesto.

Entre los puntos del día también se ha aprobado por unanimidad la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior por el que la Policía Local podrá acceder a determinadas bases de datos de Guardia Civil y Policía Nacional de forma que se agilizarán determinados procedimientos de identificación y sanción y que hasta ahora estaban condicionados a poder contactar con los otros cuerpos y que ellos pudieran realizar la consulta de datos y los transmitieran a los policías locales. De forma recíproca, los otros cuerpos también podrán consultar determinadas informaciones municipales.

Otra cuestión que se ha tratado ha sido la aprobación de un expediente de autorizar un gasto plurianual destinado a la construcción de la nueva Escuela de Música, en el Paseo de la Paz de Santa Eulària. La intención es licitar en breve el proyecto para tratar de que pueda estar en funcionamiento antes del inicio del curso 2023-2024.