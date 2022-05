«Si nos cargamos los insectos de Ibiza, ¿qué polinizará los cultivos?»

Es de cajón: «Si te cargas a los insectos polinizadores, no hay polinización», advierte Rafel Beltran, biólogo del Imedea que mañana (19.30 horas) impartirá una charla en la sede del GEN-GOB sobre ‘La polinización de los agrosistemas’, centrada, básicamente, en las «buenas prácticas para aumentar la biodiversidad de polinizadores» en los cultivos. La conferencia patrocinada también por la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica pitiusa, se enmarca dentro de un proyecto europeo llamado Life 4 Pollinators (www.life4pollinators.eu) «cuyo objetivo es la divulgación ambiental y la creación de conciencia en la sociedad para preservar y conservar los insectos polinizadores», explica Beltran en una conversación telefónica.

El biólogo indica que el «declive de los polinizadores» se debe, esencialmente, al uso intensivo de herbicidas en agricultura, al cambio climático («que afecta sobre todo a mariposas»), a las pandemias y enfermedades («muy relacionadas con el cambio climático, pues provoca que sean más frecuentes»), a la introducción de especies invasoras («como ocurrió con la avispa asiática en Mallorca, que es muy dañina en sistemas insulares»), y a «la destrucción del hábitat natural, que se reemplaza por carreteras, urbanizaciones…».

El biólogo señala que, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, las abejas melíferas no son las únicas polinizadoras: «También hay sírfidos (moscas que aparentan ser abejas o avispas), avispas... Eso es un problema, pues mucha gente no es consciente de la gran biodiversidad que tenemos. Y si no se conoce, difícilmente la podemos conservar». Los sírfidos «son los grandes desconocidos, pasan totalmente desapercibidos para la sociedad pese a que se ha comprobado que son unos polinizadores muy importantes». Los más conocidos son las abejas y los abejorros: «Y mucha gente se cree que sólo hay un tipo de abeja, la melífera, la de los apicultores, pero la realidad es muy diferente: en estas islas hay 350 especies diferentes de abejas y abejorros». De ellas, una treintena son endemismos baleares.

¿Y cómo, en el caso de perder esa biodiversidad, se puede recuperar esa fauna? «Es muy difícil si primero no eliminas los factores que perjudican a los insectos. La mayoría no se pueden criar en cautividad, no se pueden domesticar. La mejor solución es trabajar por conservar su ecosistema natural y que ellos mismos vengan y habiten esos ecosistemas», explica. Lo primero, dejar de usar herbicidas y pesticidas.

Abejas que desplazan a abejas

Beltran acaba con otro mito: sí, la apicultura tiene beneficios, «pero también hay malas prácticas en ese sector. Puede ser beneficiosa en muchos casos porque poliniza cultivos, pero si no se hace de una manera bien gestionada y planificada, tener altas densidades de colonias de abejas de la miel ocasiona que compitan por los recursos florales con los insectos silvestres. Se dan casos en los que esas altas densidades de abejas de la miel desplazan al resto de polinizadores». La Apis melifera puede cumplir una función complementaria en la polinización de cultivos, «pero nunca puede ser suplementaria: no se puede depender únicamente de esa abeja de la miel. Hay que buscar un equilibrio».

Para mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, es decir, para atraer insectos polinizadores, hay que «crear setos florales». Consiste en «dejar una porción de tierra en los márgenes de la finca para que crezca en ella la vegetación silvestre y para que los insectos puedan acudir allí para alimentarse y crear un nido, a la vez que polinizan el cultivo agrícola». También aconseja «diversificar los cultivos lo máximo posible, para no depender sólo de uno. Se consigue así una dieta más nutritiva para esos insectos». Conviene, además, «favorecer los hábitats naturales para que puedan hacer sus nidos, como en los agujeritos de los troncos o en los muros».

La polinización por insectos «aumenta la productividad de los cultivos y su calidad»

El científico del Imedea subraya que la polinización por insectos «aumenta la productividad de los cultivos y su calidad», a pesar de lo cual aún hay «mucha gente que no lo entiende o es reacia a cambiar» sus prácticas para favorecer la presencia de polinizadores: «Es paradójico, porque el agricultor debería ser el primer interesado en proteger los insectos para mejorar su rendimiento y tener mejores productos».

El sábado (desde las 10 horas), Rafel Beltran descubrirá los polinizadores de ses Salines durante un paseo por el Parque Natural que partirá de la torre des Carregador.