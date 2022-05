El PI se desmarca de sus socios en Sant Antoni y propone que no se den más esculturas a dedo

El primer teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Torres, de El PI, se desmarca una vez más de sus socios de gobierno, de PP y Ciudadanos y, sin previo consenso, ha presentado una moción para el pleno de mañana con la finalidad de que no se contraten más esculturas a dedo. La propuesta saldrá adelante aunque el PP y Ciudadanos se opongan (en la comisión informativa del pleno del lunes se abstuvieron), ya que los dos grupos de la oposición (PSOE y Unidas Podemos) confirmaron ayer a este diario que mañana votarán a favor de la propuesta. Ya lo hicieron en la comisión informativa.

En concreto, la propuesta de acuerdo de El PI especifica que el Ayuntamiento contratará la redacción de un pliego de condiciones para una licitación pública de adquisición de obras de arte o la contratación de intervenciones artísticas en las calles. Para ello, propone que se habilite una partida para la licitación y otra, del remanente del presupuesto del año pasado, para la adquisición de obras o intervenciones artísticas.

Además, en un último punto de la moción, Torres pretende que, mientras no se materialice esta licitación, se aplace la compra o contratación de obras o intervenciones artísticas en las calles que aún no hayan superado la fase A de contratación, que es la autorización del gasto que no supone derechos a terceros.

En diciembre del año pasado, la junta de gobierno aprobó, con el voto en contra de Torres , la firma de un contrato con el artista Enrique Saavedra López-Chicheri para la creación e instalación de la escultura ‘El Despegue’ (un tirachinas de 4,5 metros de alto y 7,5 metros de largo) en sa Punta des Molí y con un coste de 72.000 euros (39.000 euros por la escultura más los costes de transporte e instalación). Esta contratación fue criticada también por la oposición. Entonces, el primer teniente de alcalde lamentaba que esta instalación se contratara a dedo en vez de convocar «un proceso abierto».

El equipo de gobierno justificó en ese momento que esta escultura simboliza «el punto de partida del cambio de modelo turístico» de Sant Antoni. La obra de Enrique Saavedra es «una escultura participativa, donde la piedra invita a la gente a sentarse y a formar parte de la obra, con lo cual se convierte en un elemento de difusión por las redes sociales».

Ruta del arte en Sant Antoni

De hecho, el concejal de Turismo, Miguel Tur, ya explicó que esta escultura forma parte de un proyecto más amplio para «diversificar la oferta turística» del municipio con «una ruta de arte». También recordó que el gobierno socialista de A Coruña compró una escultura (’El Voyeur’) de este «reconocido artista» que atrae «miles de visitas». «En cuatro años ustedes siguieron haciendo lo mismo y, como dice un grande, si buscan resultados distintos no se debe hacer siempre lo mismo», justificó.

En la exposición de motivos de la moción, el primer teniente de alcalde no hace mención alguna al proyecto ‘El Despegue’ de Saavedra , pero sí a la necesidad de «enriquecer el patrimonio artístico del municipio y hacerlo más atractivo a residentes y visitantes». Por ello, también defiende la creación de una red artística en el municipio con obras o intervenciones con un código QR para crear una ruta del arte. Pero propone que se haga a través de una licitación con concurrencia pública y no a través de contratos a dedo.

El representante de El PI también señala que las obras deberían ser representativas de las tendencias artísticas de los últimos 50 años y plantea la constitución de una comisión de selección integrada por expertos independientes así como un plan de ubicación, mantenimiento y conservación de las obras.