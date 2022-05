Premio de teatro para Musicaldansa por ‘Clic, cuando todo cambia’, sobre los problemas de la adolescencia

La voz de Nadia Banegas, responsable de la compañía ibicenca Musicaldansa, suena especialmente alegre el lunes por la mañana. Tiene motivos. La obra ‘Clic, cuando todo cambia’, que una veintena de adolescentes interpretaron en el auditorio de Caló de s’Oli el pasado mes de abril, ha ganado la fase autonómica de los premios Buero, organizados por la Fundación Coca Cola. Banegas está contenta. Los chicos, de entre 14 y 18 años, han trabajado «muchísimo» durante meses para poner carne, voz y alma a la obra, escrita por Amaranta Osorio e Itziar Pascual y que ya ganó el II Premio de Literatura Dramática del Teatro Calderón de Valladolid, indica Banegas, que lleva veinte años presentando obras a este concurso. Y ganando, con varias de ellas.

La obra le llegó de mano de una de las autoras, Pascual, que vino a Ibiza a ver un montaje que habían hecho sobre otro texto, sobre violencia machista, y la dejó en el Casal de Dones. «Siempre ando buscando obras sobre adolescentes. La leí y me fascinó», recuerda Banegas, que destaca la forma «poética» en que está escrita la obra: «Me abrió las alas, me venían muchas imágenes mientras leía».

El reto que se le planteaba, sin embargo, era cómo hacer que una veintena de adolescentes participaran en una obra con cinco personajes: tres adolescentes, un padre y una madre. Tras darle muchas vueltas encontró la solución: a cada uno de los adolescentes los interpretarían varios actores, como si fueran diferentes caras, un pacto con el espectador que queda aclarado desde el minuto uno de la representación para que no se pierda, explica la directora de la compañía. Todos ellos, señala, han hablado «mucho» durante los meses de preparación de la obra sobre los problemas que sufren los adolescentes, muchos de los cuales conocen bien, y sobre los que se reflexiona en la representación. A una de las protagonistas la violan en grupo. Otro es víctima de acoso escolar. Y la tercera sufre bulimia. Así, mientras preparaban la obra, los actores han reflexionado profundamente sobre todo ello. Antes de empezar los ensayos. «Escuchas sus testimonios y alucinas», afirma. En todo el trabajo previo a los ensayos han compartido sus impresiones sobre las familias, los profesores y lo que opinan sobre el acoso, los trastornos de la conducta alimentaria, con conflictos con el propio cuerpo, y las agresiones sexuales a las mujeres.

Los docentes no salen muy bien parados de los comentarios que hacen los protagonistas de la obra. «Los ponen a caldo», reconoce. Los padres, explica, son una pareja joven desbordada por los problemas de su hija adolescente. «No tienen herramientas para atajarlo», continúa Banegas, que lamenta no haber llegado a tiempo para organizar una representación para escolares de ‘Clic, cuando todo cambia’. Hacerlo el próximo curso no será posible, ya que algunos de los actores habrán abandonado la isla para estudiar. Y uno de los puntos fuertes de este montaje es la «cohesión» que ha habido entre todos sus integrantes. «Han sido una piña», garantiza.

A la directora el anuncio de que eran los ganadores de la fase autonómica le pilló «en el ascensor». Estaba en un curso y todos los demás estaban siguiendo la gala en directo. Aunque salió de la clase corriendo, no llegó. Ahora no les queda más que esperar al veredicto nacional. Lo conocerán el próximo mes, cuando los miembros del jurado hayan visto las grabaciones de todas las representaciones seleccionadas por las comunidades. Banegas prefiere no ilusionarse demasiado, aunque reconoce que el premio es «el mejor regalo» que les podría hacer a los chicos y chicas que se han dejado la piel en el proceso. «El premio es una semana en Madrid con todo pagado disfrutando del teatro. Obras, charlas con actores y actrices y subirse también ellos a un escenario nacional para protagonizar su representación. Un sueño», describe.