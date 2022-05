Ibiza pagará a partir de julio el tramo más alto del nuevo canon de residuos

El Consell de Govern aprobó ayer el decreto que desarrolla el canon de residuos que, a partir de julio, abonarán los ayuntamientos de las islas y que ya estaba previsto en la ley balear de residuos aprobada en 2019. Los consistorios de Ibiza deberán pagar el tramo más alto (12 euros por tonelada) porque, tal como publicó este diario, incumplen la ley de residuos debido a que o no disponen de recogida de la fracción orgánica (Santa Eulària y Sant Joan) o en sus ordenanzas no prevén el pago por generación (una tasa distinta en función de si el ciudadano recicla o no), lo cual no cumple ningún municipio ibicenco.

