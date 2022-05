Comienzan las fricciones entre los taxistas de Ibiza por la retirada de la preferencia en las paradas

En el primer fin de semana de aplicación de la nueva norma del taxi que elimina la preferencia de los conductores del municipio en las paradas siempre que haya gente esperando, se han producido los primeros problemas y fricciones entre taxistas, principalmente en el aeropuerto y las paradas de la discotecas Amnesia y Pachá.

En la parada de la avenida Vuit d’Agost de Vila, junto a Pachá, ha habido problemas en el cumplimiento de la nueva norma, incluida en la orden insular de carga y descarga que, desde el viernes, sustituye a la de 2012. La acumulación de taxis de otros municipios en esta parada pese a que no hubiese una cola de gente esperando, colapsando, además, un carril de la avenida hasta la intersección con la calle Benizamid, ha causado malestar entre los taxistas.

En el caso de la parada de la discoteca Amnesia, el pasado fin de semana, pese a que había una cola de gente esperando, los taxis de Sant Antoni adelantaban a los de otros municipios para tener prioridad en la recogida de clientes pese a que la nueva norma lo impide. También hubo taxis de otros municipios que se quedaban en la parada aunque no hubiera cola de personas, colapsando la parada, lo cual provocó que algún taxista descargara en un lateral de la autovía, según las fuentes consultadas, que apuntan, además, que acudió la Guardia Civil. El concejal de Movilidad, Joan Torres, admite que «ha habido problemas» en esta parada y afirma que «se intentará poner solución».

Un miembro de la directiva de la asociación de taxistas mayoritaria de Vila compartió durante el fin de semana con sus asociados un audio a través de un grupo de telefonía móvil en el que señalaba que se tienen que tomar medidas para evitar que se repitan estas situaciones. «Esto se tiene que acabar», indicaba. «Vamos a intentar hacer algún tipo de regla interna tanto en el aeropuerto como en Ibiza, Sant Antoni, las discotecas… para que todos sepamos cómo hay que trabajar porque nos damos cuenta de que todos vamos muy perdidos y nos aprovechamos de las circunstancias».

Control de los propios taxistas

En el audio, se apuntaba que «hay que controlar un poco mejor a la gente que entra por Vuit d’Agost» para evitar que «se pongan directamente en la parada si hay taxis haciendo la bolsa [la cola posterior a la parada]». «¿Y cómo vamos a hacerlo? Lo importante es darse cuenta de quién tenemos delante y detrás y, si vemos en la parada a alguno de fuera que no estaba delante, hay que decirlo. Hay que parar. Se dice por el ‘cello’ (radio interna) y se para la carga con educación. No puede ser que dejemos que nos pasen por encima porque lo acabarán repitiendo. Si hay gente esperando sí pueden ponerse en la bolsa. No hay que enfadarse con nadie ni que haya gritos. Simplemente, se para la carga y se invita a esa persona a que abandone la parada».

En el caso del aeropuerto, en este mismo audio se explicaba lo siguiente: «Ha sido un día de locos. Además, hay gente muy novata que ni siquiera tiene el permiso municipal, y por miedo a que taxis de otros municipios se colasen en la zona de carga, no hacían la vuelta [cuando descargan dan la vuelta para situarse en la cola]». También apuntaba a dos taxistas de Sant Josep que crearon un tapón para permitir que taxistas de su municipio pudieran cargar por delante de los de fuera.

El presidente de la Federación Insular del Taxi (Fitie) y también de la Asociación de Taxistas de Sant Josep, Antoni Riera, asegura que hay que dar un margen de «adaptación» al nuevo sistema e insiste en que, según su criterio, la norma es «muy ambigua y da lugar a que cada uno la interprete como quiere, lo cual puede crear fricciones». «Estamos a principio de temporada después de dos años de pandemia con no tanto trabajo. Cuando haya más actividad, no pasará», indica.

El Consell lamenta lo ocurrido

Por su parte, el Consell de Ibiza lamenta «las incidencias» ocurridas durante el primer fin de semana de aplicación de la nueva norma. Señala que se ha puesto en contacto con la asociación de ocio nocturno para «recordar la normativa actual».

Además, se ha convocado una reunión esta semana con representantes de la Policía Local de todos los ayuntamientos para «coordinar actuaciones» para «hacer cumplir la orden». «Esperamos que después de un periodo de adaptación a la nueva orden, el servicio de taxi opere sin problemas», agrega.

El concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, recuerda a los taxistas que se ha de cumplir la normativa y que, en ningún caso, estos pueden arbitrar reglas internas de funcionamiento. «Esto no es el salvaje oeste donde un grupo de personas puede hacer lo que considere», apunta. También se ha dado aviso a la Policía Local para que supervise el cumplimiento de la orden insular.