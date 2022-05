El 86% de los trabajadores pitiusos ya son indefinidos, 17 puntos porcentuales más que hace un año

La creación de empleo en las Pitiusas ha cogido impulso y, ante la inminente temporada, ya ha batido un récord histórico de afiliaciones en el mes de abril, los últimos datos de los que se dispone y que acaban de ser publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat): 74.267 empleos, un 44% más (22.728 puestos más) que hace un año y un 7% más (+4.574) que en el mismo mes de 2019, en año previo a que se desatara la pandemia.

El incremento porcentual respecto a 2021 ha sido casi idéntico en cada isla. Ibiza acabó abril con 69.876 cotizantes a la Seguridad Social, 21.364 más (+44%). En Formentera se registraron 4.391 trabajadores, 1.364 más (+45%). Sí hay diferencias respecto a 2019: en la mayor de las Pitiusas hay ahora 4.632 empleos más (+7%); en la menor, 58 menos (-1,3%).

El sector turístico ha sido, lógicamente, el que ha tirado del carro de la recuperación laboral, con crecimientos espectaculares. Los servicios de alojamiento de Ibiza, por ejemplo, han registrado incrementos del 311,7% respecto a hace un año: ahora cuenta con 12.601 trabajadores, cuando hace un año sólo eran 3.060, consecuencia de las restricciones (de movimiento y sanitarias) que aún imperaban a consecuencia del covid. Pero incluso esa cifra es muy superior a la de 2019: en la actualidad hay 2.128 afiliados a la Seguridad Social más (+20,3%) que entonces. Nunca hubo tantos empleos en este sector a estas alturas del año. Hay dos razones que lo explican: el intento de adelantar la temporada y la necesidad de fidelizar las plantillas en un año en el que es muy difícil encontrar trabajadores cualificados.

Récord en la hostelería

Lo mismo sucede en los servicios de restauración de Ibiza. Ya han alcanzado los 11.395 empleos, 6.034 más que hace un año (+112,5%). También es una cifra récord en la historia del mes de abril, al superar en 1.209 (+11,8%) los cotizantes que hubo hace tres años.

En Formentera aumentaron casi un 141% los empleos en hoteles y hostales y casi un 106% en la restauración respecto a 2021, pero son registros por debajo de los de 2019: un -6,6% y un -10,7% , respectivamente.

El resto de sectores de la economía no han acelerado tanto. La construcción (8.974 cotizantes) mejora casi un 5% respecto a 2021, pero no logra alcanzar los 9.021 afiliados de 2019. Las actividades especializadas son las que mejor comportamiento tuvieron: incrementaron sus plantillas un 8,6%, mientras que la construcción de edificios sólo experimentaron un incremento del 1,8%. El comercio al por mayor ha recuperado el fuelle perdido los dos últimos años con un aumento del 25,2% del número de puestos de trabajo, pero sus 2.642 afiliados de Ibiza están por debajo de los que había en 2019 (2.766) y 2018 (2.684). Es un comportamiento idéntico al del comercio al por menor, si bien en este último se nota más el daño que le está causando la venta on line: alcanzó los 5.725 cotizantes, un 23% más que en 2021, pero muy lejos de los 6.094 de 2019 (-6%).

De calidad

Lo importante no es sólo que hay más personas trabajando que nunca en esta época del año, sino que además son empleos de calidad, pues la mayoría ya no son temporales. En el régimen general (el de los asalariados), se llegó a los 54.303 empleos, 20.081 más que hace un año (+58,7%). Y de ellos, el 86,3% ya son indefinidos, cuando hace un año sólo lo eran el 69,6%. Es en estas cifras donde se nota las consecuencias de la reforma laboral, que margina la temporalidad.

Ahora hay 46.860 indefinidos, un 96,6% más (23.029 afiliados más) que hace un año

Por ejemplo, ahora hay 46.860 indefinidos, un 96,6% más (23.029 afiliados más) en términos interanuales. De estos, 20.177 son indefinidos a tiempo completo (+19,4%), 2.921 indefinidos a tiempo parcial (+12,2%) y 23.762 fijos discontinuos, que han experimentado un crecimiento espectacular del 447,7%, pues hace un año sólo había 4.338 en esta categoría. Es decir, ahora hay 19.422 fijos discontinuos más que hace un año en Ibiza, una cifra cercana a la del incremento interanual de empleos en la isla. En Formentera, lo mismo: los indefinidos aumentaron un 104%. En el caso de los fijos discontinuos, un 285%.

En abril había 7.382 trabajadores eventuales en Ibiza, casi un 30% menos (-2.938) que 12 meses atrás. Los temporales a tiempo completo se redujeron un 26,8%; los que son a tiempo parcial, un 36,6%

Paralelamente, y como efecto de esa reforma, se desinflan los temporales. En abril había 7.382 trabajadores eventuales en Ibiza, casi un 30% menos (-2.938) que 12 meses atrás. Los temporales a tiempo completo se redujeron un 26,8%; los que son a tiempo parcial, un 36,6%. En Formentera, la temporalidad se redujo un 18%.

En abril se registraron además 14.464 trabajadores autónomos en las Pitiüses, un 9,7% más que hace un año y un récord histórico para estas fechas. De ellos, 13.498 son de Eivissa, isla donde el incremento interanual fue del 9,5%. También son un 5,3% más que los que había en 2019. En Formentera hay 966, cuatro más que hace tres años y 107 más (+12,4%) que 12 meses atrás.

Y el número de cuentas de cotización (empresas con trabajadores del régimen general) aumentó un 14,7%. Ahora hay 9.040 (1.158 más que hace un año). En Eivissa hay 8.419, un 14,4% más. En Formentera, 621, un 19% más que las registradas en 2021. No obstante, son 314 menos que las que había en 2019.