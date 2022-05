La abeja local de Ibiza resiste en el Rafal Trobat

El Consell de Ibiza llevó a cabo en 2015 un estudio sobre 23 colmenas de diez apicultores que sirvió para confirmar que las abejas con la genética original de la isla habían pasado de constituir el 48% del total en el año 2000 (lo que ya suponía una importante sustitución por genética importada, pues representaban menos de la mitad) al 22% tres lustros después. Aquellos resultados dejaron en evidencia que en las Pitiusas se ha producido una fuerte introducción de abejas foráneas, especialmente procedentes del norte de la Península o de Europa occidental, lo que ha provocado la regresión del ecotipo original de Ibiza. Tan solo en cuatro de esos 23 asentamientos ibicencos se detectó en 2015 la presencia del haplotipo A originario. Uno de ellos se encontraba en la Finca Experimental de Can Marines, obtenido y gestionado por el apicultor Paco Clapés.

En 2021 se inició un proyecto de conservación y recuperación del ecotipo local de abeja melífera en el valle del Rafal Trobat con el apoyo de su asociación de vecinos y desarrollado por dos apicultores, Hans Salewski y Paco Clapés. Este último conservaba un conjunto de colmenas ocupadas por abejas con la genética original, lo cual fue verificado por el Consell. Esta primavera se han conseguido reproducir hasta 20 de esas colmenas, que serán igualmente evaluadas por la institución para controlar que pertenecen al haplotipo A.

Por cinco euros se entregaba en diploma acreditativo, un llavero (con la figura troquelada de una abeja y un trozo de panal), una pulsera, un tarrito de miel y una visita guiada a una colmena

Para dar continuidad a ese proyecto, con el que se intenta recuperar la abeja melífera de la isla, ayer se inició una campaña de adopción (simbólica) de himenópteros en Sant Jordi, coincidiendo con el primer festival dedicado a estos insectos que fue organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep. Por cinco euros se entregaba en diploma acreditativo, un llavero (con la figura troquelada de una abeja y un trozo de panal), una pulsera, un tarrito de miel y una visita guiada a una colmena. En total, la organización tenía preparado material para unas 200 adopciones.

Las 20 caseres con abejas ‘puras’ de Ibiza están desplegadas en el Rafal Trobat, para que estén lo más alejadas de abejas con genética distinta, cuenta Josep Lluís Joan, técnico de promoción del Consell. Es una especie de aldea gala, irreductible ante el avance invasor, que sirve como reservorio de esos insectos ‘puros’. El objetivo es conseguir repoblar con esos enjambres 50 colmenas que ya tienen instaladas en los alrededores.

Tiene 68 años y lleva cuidándolas desde que tenía diez años: «No paraba de pedir a mi padre una colmena. Al final me la trajo... por no pegarme por lo pesado que me ponía»

Clapés lleva 20 años «seleccionando» la abeja local. Dice que tienen una cualidad que las caracteriza: sus hábitos de limpieza. Son más limpias que las foráneas. Y son, asegura, más productoras y están mejor adaptadas a este clima. Tiene 68 años y lleva cuidándolas desde que tenía diez años: «No paraba de pedir a mi padre una colmena. Al final me la trajo... por no pegarme por lo pesado que me ponía». No tenía traje de apicultor. Aprendió a base de picadas. Cuenta que algunas son tremendas: «Es habitual el pillaje entre ellas. Hay colmenas cargadas de miel, pero no la producen ellas, sino que la roban a otras, en cuyas caseres consiguen entrar llevando un poco de miel en la boca». Es su manera de engañar.

Mónica Fernández, edil de Medio Ambiente (que lució una diadema con antenas de abeja), quiere que este festival, que ella ha organizado, tenga continuidad y se siga celebrando otros años.