El actor, director y productor sevillano Paco León, que pasa unos días en Ibiza, ha sido criticado por sus seguidores después de que sacara una estrella de mar y un pepino de mar del agua para hacerse una foto en su tabla de padle surf. El actor no ha tardado en pedir disculpas después de que sus seguidores en Instagram, red social donde subió la imagen, le hayan advertido que las estrellas de mar se mueren si se las saca del agua.

"Las estrellas de mar si las sacas fuera del agua se mueren", "Las vidas del mar no deberían tocarse, amigo", "No Paco no saques a la estrella que se muere fuera del mar", "Las estrellas de mar se mueren cuando están mucho tiempo fuera del agua", "La estrella y la holoturia no Paco, eso no joe", "Ay bendito Paco nunca saques estrellas de mar para fotografiarlas. Ellas mueren al ser sacadas del agua. Mucha gente lo desconoce", "Sos divino, te sigo desde Argentina, pero no saques la estrellas de mar de su hábitat por favor" y "Basta solo 1 segundo", han sido algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram del actor.

"Hola Paco, te respeto muchísimo, pero he de decirte que las estrellas de mar tienen un mecanismo de autodefensa que al ser tocadas mueren, da igual si es 1segundo o 3. Soy buzo profesional y llevo 5 años debajo del agua, no seguidos claro, jajajajajaja a lo que voy…todos cometemos errores tú en tu caso ninguno, el error es de la persona que te ha dicho que eso de que por 3 seg no pasa nada es mentira. Un saludo y a seguir…eres un fenómeno en TODO", le ha explicado otro seguidor.

El artista no ha tardado en reaccionar y ha reconocido su error. "Un sitio espectacular con un equipazo espectacular. Gracias por estas 48h @thebeachcavesibiza @sixsenses.ibiza. Aclaración, la estrella estuvo 3 segundos fuera del agua. Quien hizo la foto, las conoce bien. Pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con ellas. Es un mal ejemplo, lo reconozco", ha admitido León.

¿Por qué no debes sacar una estrella de mar fuera del agua?

Las estrellas de mar obtiene el oxígeno del agua para respirar a través de sus branquias dermales. Cuando son sacadas de su hábitat, no pueden realizar el intercambio de gases necesario para su ciclo vital y sufren una intoxicación, generalmente con dióxido o monóxido de carbono. Dependiendo del espécimen, en un tiempo relativamente corto, entre 3 y 5 minuto, mueren. Pero además, las estrellas de mar pueden morir por estrés al ser manipuladas.

Paco León, que interpretó a Luisma en 'Aída' serie que le catapultó a la fama, disfruta de unos días de descanso en la isla hospedado en el lujoso resort Six Senses Ibiza. Días atrás compartió un divertido vídeo enseñando su alojamiento.