Corre con los gastos de la comida pese a recibir una pensión de solo 500 euros

Alicia es una madrileña afincada en la isla desde hace más de 31 años. Llegó, como tantos otros, en busca de una vida mejor. Su mayor pasión ha sido siempre el cuidado de los animales, en especial de los gatos. Su madre y abuela eran también amantes de los felinos, las cuales le inculcaron desde bien temprano el amor por los animales. Dedicaban gran parte de su tiempo a alimentar a los gatos «en tiempos de Franco» por zonas del sur de Madrid. A pesar de haber trabajado durante toda la vida, su pensión apenas alcanza los 500 euros, pero eso no es óbice para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de estos animales: «Llevo toda la vida dedicándome al cuidado de los animales. Ahora, además de alimentar a los gatos y estar autorizada para ello, paseo perros. Muchas veces tengo que sufragar yo los gastos de alimentos para los animales, pero no me importa. Mi pensión apenas roza los 500 euros y muchas veces me quedo prácticamente sin comer, pero no me importa con tal de que los gatos tengan una vida un poco mejor».