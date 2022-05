Ampliado siete meses el plazo para tramitar el estudio ambiental del Plan Especial del puerto de Ibiza

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) tiene un margen de siete meses más para redactar el estudio ambiental estratégico y efectuar también los trámite de información pública y consultas necesario para aprobar el Plan Especial del puerto de Ibiza. Este es el documento de ordenación urbanística de la zona de servicio portuario que está pendiente desde que el anterior, en 1999, fue anulado por los tribunales a raíz de un recurso del Colegio de Arquitectos.

Tal como publicó este diario, el nuevo plan incorpora la construcción de hasta tres aparcamientos subterráneos en la zona de la cofradía de pescadores, donde se prevé ubicar la nueva estación del tráfico marítimo entre las Pitiusas, y dos más en el área de los puertos deportivos Marina Ibiza y Botafoch Ibiza.

El Ayuntamiento de Ibiza, que es el órgano sustantivo en la tramitación del Plan Especial, remitió a la Comisión de Medio Ambiente un escrito de la Autoridad Portuaria en el que solicitaba una ampliación del plazo de siete meses porque «la complejidad del expediente y el interés en generar un plan especial y estudio ambiental estratégico lo más completos y consensuados posible, requieren una gran cantidad de trabajos». Añade que la necesidad de convocar reuniones entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento y el intercambio de documentación «hacen muy difícil encajar la terminación del expediente en el plazo establecido».

La legislación fija un plazo máximo de 15 meses para la elaboración del estudio ambiental estratégico y el trámite de la información pública y consulta a organismos afectados. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo permite ampliaciones de plazos si no superan la mitad del previsto y no perjudica a terceros. Precisamente, Medio Ambiente no pone objeción alguna a la solicitud de la APB a través del Ayuntamiento porque «no causa un perjuicio a terceros o al interés general».