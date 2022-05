El 80% de la planta hotelera de Ibiza y Formentera quedará exenta de reducir plazas si aumenta su superficie

Si hace unos días el titular de la conselleria balear de Turismo, Iago Negueruela, posaba en Palma junto a representantes del PI y de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca para escenificar el acuerdo para enmendar diversos puntos de la Ley Turística, hoy ha tocado en Ibiza hacer lo propio, pero esta vez junto a la consellera y portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, el vicepresidente de esa formación en el Consell de Ibiza, Javier Torres, y la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo. “Estamos medianamente satisfechos con todo el trabajo que se ha hecho, tanto por nuestra parte como por parte del conseller y del Govern. Pero hay cosas en las cuales está claro que siempre habrá discrepancias. Ha sido un trabajo duro, pero positivo”, apunta Gordillo, que considera que, pese a esas discrepancias, el texto que ha quedado “es mejor que el que el Govern presentó en enero”, dijo al término del encuentro, celebrado en la sede de Fomento de Turismo.

Entre las enmiendas introducidas que satisfacen a la patronal ibicenca está “que la reducción del 5% de plazas [en caso de ampliar hasta un 15% el alojamiento para modernizarlo] no afecte a las empresas que tengan menos de 150 habitaciones, así como que se haga de una forma escalonada”. Patricia Guasp calcula que “prácticamente el 80% de los alojamientos de Eivissa quedarán exonerados de la reducción de plazas”.

Aunque Gordillo desearía que se eliminara la figura del albergue turístico, se da por satisfecha por “haber conseguido que en Eivissa no haya más [establecimientos de este tipo] y que el juvenil que ya existe en Sant Antoni pase a tener 80 plazas en el caso de que finalmente se convierta en albergue turístico”. A juicio de la presidenta de la patronal pitiusa, se trata de “un albergue turístico encubierto y totalmente al margen de la ley Turística. Y encima tienen la ventaja de que puede comercializarse”, lo que supone una “competencia desleal” para el resto de la planta hotelera.

El conseller de Turismo balear ha confirmado que, efectivamente, se “bloquea el número de albergues” y que los que sean turísticos tendrán un límite de plazas: 60 en Formentera, 80 en Eivissa y Menorca y 150 en el caso de Mallorca, tal como ya avanzó este diario. Además, tendrán que abonar el impuesto turístico sostenible y “no podrán intercambiar las plazas ni pueden crear nuevas”. “No queremos más albergues”, subraya el conseller.

Y para los juveniles “habrá más requisitos para garantizar que son para lo que son, que no es para hacer turismo”. Para evitarlo, las conselleries de Turismo y de Asuntos Sociales “trabajarán de manera coordinada”. En ese sentido, la directora general de Juventud, Marta Carrió, señala “la necesidad de diferenciar qué es cada tipo de albergue. La Ley de Ocio [aprobada el pasado lunes en Consell de Govern celebrado en Ibiza] incidirá en la definición del concepto de la actividad de esos establecimientos”. Porque los albergues juveniles e infantiles “están para desarrollar actividades educativas”, avisa, no turísticas. El Govern “acotará el perfil de los usuarios y se pondrá el foco en la actividad que desarrollen”. Los albergues juveniles deberán “tener un proyecto educativo, que tendrán que cumplir: los usuarios de esas instalaciones no irán a hacer turismo, sino a una actividad educativa”. Negueruela apuntó que, además, trabajan en “una limitación más estricta de los ámbitos de comercialización” de los albergues juveniles, donde “no se podrá vender alcohol”.

Ana Gordillo también aplaude que se incluyan finalmente excepciones a la instalación de calderas y placas solares, una de las reivindicaciones iniciales de los hoteleros ibicencos. Según el conseller de Turismo, “se reglamentarán los casos en los que no se puedan sustituir técnicamente”. Se especificará “cómo se debe hacer” y qué alojamientos quedarán exonerados “si existe una imposibilidad técnica”. Además, “se ha aumentado el plazo para que se pueda hacer esa transición”.

Según el responsable de Turismo, trabajarán “con el sector” esa reglamentación para precisar los casos: “Hemos visto diversas situaciones que pueden hacer que una obra sea de tal complejidad que sea imposible o inviable técnicamente”, admite.

“Han sido meses de diálogo, de conversaciones, de disputas y encontronazos y luego arreglos”, según Gordillo, que considera “positivo” que, pese a todo, saquen adelante estas enmiendas a la ley: “Hay cosas en las que no estamos de acuerdo, como el impuesto turístico. Cada uno tiene su idea. Lo importante es alcanzar acuerdos en temas como la reducción de plazas del 5%”, indica la hotelera. Negueruela destaca “todo el esfuerzo que se ha hecho durante la tramitación parlamentaria por sumar, por ver todos los diferentes puntos de vista que tenían las partes para así hacer un mejor texto”. “Creo -añade- que se ha conseguido mejorar ese texto e incorporar algunas reclamaciones antiguas de la Federación Hotelera”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, también está “contenta por los acuerdos de una ley” que, a priori, no le gustaba: “Hemos conseguido, gracias a nuestras enmiendas, a mucho trabajo y a una oposición crítica y responsable, registrar y pelear 30 enmiendas, de las que 10 han sido aprobadas. De ellas cuatro son reivindicaciones de la Federación Hotelera de Eivissa. Me comprometí a ser la voz del sector turístico de Eivissa en esta tramitación de la ley”, recuerda.