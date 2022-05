El Consell de Ibiza pide al Govern más flexibilidad en la regulación de las excursiones marítimas y Gent per Formentera exige reducirlas

El conseller de Movilidad del Govern balear, Josep Marí Ribas, protagoniza hoy sendas reuniones en los consells de Ibiza y de Formentera para dar a conocer el borrador del decreto que regula el transporte marítimo en Balears, y que ha puesto de manifiesto la divergencia entre ambas islas sobre la limitación a las excursiones marítimas. Mientras la administración ibicenca defiende que no se afecte en exceso esta actividad y se tenga en cuenta que "son empresas familiares de toda la vida", Gent per Formentera, el partido mayoritario en la coalición de gobierno de esta isla, ha criticado al Govern balear por no ir más allá en su reglamento para reducir las excursiones de un solo día, así como el número de trayectos de las líneas comerciales.

