Las asociaciones de Ibiza temen que el cambio de psiquiatra afecte a los usuarios de Patología Dual

"Siempre hemos dicho que no es bueno que cambien de terapeuta. les cuesta muchos crear vínculos y seguir los tratamientos, a veces, es complicado», afirma Antònia Colomar, presidenta de la Asociación de Patología Dual, cuando se le pregunta por la situación en la que queda la unidad de Can Misses tras la marcha del único psiquiatra con que contaba la unidad. La presidenta de la asociación explica que éste no es el único problema con la plantilla que han tenido en los últimos tiempos. «A la terapeuta ocupacional se le acababa el contrato y no la iban a renovar porque no tenía el catalán. Pataleamos, dijimos que la salud estaba por encima de la lengua y no sé si fue por nosotros o por otra cosa, pero al final se quedó», comenta Colomar que se reunió el martes vía telemática con la gerente de Can Misses, Carmen Santos, y la jefa de Psiquiatría, Cristina Merino, que le explicaron cómo se cubrirá esta vacante durante el tiempo que tarden en contratar a otro especialista para la unidad.

