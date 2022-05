Salud aumenta en mayo las citas de oncólogos de Mallorca en el hospital de Ibiza

La conselleria balear de Salud ha aumentado, durante el mes de mayo, las visitas de oncólogos procedentes de los hospitales de Son Espases y Son Llàtzer, en Mallorca, para tratar de compensar la falta de especialistas en el servicio de Can Misses. Así lo detalló ayer el Área de Salud pitiusa, que destacó que este mes es en el que los médicos de Mallorca atenderán más consultas con enfermos de cáncer desde que comenzó esta colaboración, a mediados de marzo, tras la marcha del entonces jefe del servicio.

«El mes de mayo tiene 22 días hábiles y en la programación está previsto que estos especialistas lleven a cabo 25 visitas», indicaron desde la gerencia sanitaria, que destacó que cada una de estas visitas es de doble jornada, es decir, que los oncólogos atenderán pacientes del servicio de Oncología de Can Misses por la mañana y por la tarde. Esto supone no sólo que todos los días habrá un oncólogo de Mallorca en Can Misses sino que cuatro jornadas coincidirán en el hospital público de Ibiza los dos especialistas: el procedente de Son Llàtzer y el de Son Espases. Estos últimos son los que concentran más consultas.

De las 25 previstas para el mes de mayo, 16 corresponden al servicio del hospital de referencia de la Comunitat y las nueve restantes, a los de Son Llàtzer.

Una de las cosas que los responsables de Salud explicaron ayer a las representantes de las asociaciones de afectados de cáncer fue que, precisamente, se ha ido reduciendo, de forma paulatina, el número de oncólogos que se reparten estas visitas al hospital de Can Misses, en un intento de que los pacientes sufran los menos cambios posibles de especialista en las actuales circunstancias. «Ahora mismo hay un núcleo reducido de especialistas que están viniendo», indicaron. De hecho, hay oncólogos que tienen hasta tres desplazamientos previstos este mes, señalaron fuentes del área sanitaria.

Desde las asociaciones reconocieron que algunos de los pacientes han tenido ya consulta varias veces con el mismo especialista de Mallorca, lo que les ha dado cierta tranquilidad. «El primer día sí que dedicaban buena parte de la consulta a estudiarse el caso, pero en las sucesivas ya conocían al enfermo y su situación. Hay que darles un voto de confianza», indicó Carmen Villena, presidenta en Ibiza de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).